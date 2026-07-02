التحوّل الهادئ في التكنولوجيا وملامح العقد المقبل

تشهد صناعة التكنولوجيا تحولًا استراتيجيًا قد يغيّر طريقة استثمار الشركات في الحلول الرقمية خلال السنوات المقبلة، إذ لم يعد التركيز منصبًا على امتلاك أحدث التقنيات بقدر ما أصبح موجهًا نحو تعزيز تكامل الأنظمة وتحسين قدرتها على العمل بانسجام وكفاءة.

وبحسب تقرير نشره موقع Global Banking & Finance Review، تتجه المؤسسات حول العالم إلى إعطاء الأولوية لبناء بيئات تقنية مترابطة تقلل التعقيد التشغيلي وتزيد من مرونة الأعمال، بدلاً من الاعتماد على إضافة المزيد من الأنظمة والتطبيقات بشكل منفصل.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى من التحول الرقمي ركزت على تبني حلول متعددة، مثل الحوسبة السحابية، وأنظمة إدارة علاقات العملاء، وأدوات الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، إلا أن هذا التوسع أدى إلى ارتفاع مستوى التعقيد داخل المؤسسات، ما جعل إدارة البنية التقنية تمثل تحديًا لا يقل أهمية عن اقتناء التقنيات نفسها.

وأكد أن التكامل بين الأنظمة أصبح اليوم أحد أهم الأصول الاستراتيجية للمؤسسات، خاصة في القطاعات المالية والصحية والصناعية، حيث تعتمد كفاءة العمليات على انسياب البيانات بين منصات الدفع، وأنظمة الامتثال، وقواعد البيانات، وتطبيقات التحليلات والذكاء الاصطناعي.

وأوضح التقرير أن التوسع في استخدام تقنيات زاد من الحاجة إلى تنسيق وإدارة أكثر فعالية، مع اعتماد الشركات على نماذج متعددة للذكاء الاصطناعي تتطلب ضوابط موحدة للأمن والخصوصية والحوكمة وجودة البيانات وإدارة التكاليف.

كما لفت إلى أن المؤسسات باتت تدرك أن تبسيط البيئات التقنية، عبر تقليل الأنظمة المتكررة وتوحيد العمليات، يسهم في خفض تكاليف التشغيل، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز القدرة على التوسع والاستجابة السريعة للمتغيرات.

وفي مجال الأمن السيبراني، أشار التقرير إلى أن الحماية لم تعد تقتصر على تأمين الأنظمة بشكل منفصل، بل أصبحت جزءًا أساسيًا من تصميم البنية التقنية، مع التركيز على عبر كامل المنظومة الرقمية.

وأضاف أن قرارات الاستثمار في التكنولوجيا أصبحت أكثر ارتباطًا بالعائد التشغيلي طويل الأجل، إذ باتت مجالس الإدارات تركز على سهولة دمج الحلول الجديدة، وسرعة تحقيق القيمة، وإمكانية تطوير البنية الرقمية مستقبلًا دون الحاجة إلى إعادة بنائها بالكامل.

وأكد التقرير أن المرحلة المقبلة من التحول الرقمي لن تقاس بعدد التقنيات التي تعتمدها المؤسسات، بل بقدرتها على بناء منظومات تقنية متكاملة تجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والحوكمة والعنصر ، بما يعزز الكفاءة والمرونة والثقة في بيئة الأعمال.