تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

أبل تستعد لأضخم إصداراتها في 2027

Lebanon 24
02-07-2026 | 23:00
A-
A+
أبل تستعد لأضخم إصداراتها في 2027
أبل تستعد لأضخم إصداراتها في 2027 photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تستعد شركة أبل لإطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة خلال عام 2027، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق هاتف آيفون، في خطوة تعكس توجهها لتوسيع منظومتها التقنية وتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة "بلومبرغ"، تعمل الشركة حالياً على تطوير أربعة طرازات جديدة من جهاز آيباد برو، يُنتظر طرحها خلال ربيع 2027، مع الإبقاء على قياسي الشاشة الحاليين (11 و13 بوصة)، فيما ستتركز التحسينات على المكونات الداخلية، وفي مقدمتها معالجات أكثر سرعة وكفاءة.

كما تختبر أبل تقنية غرفة البخار (Vapor Chamber) لتبريد الأجهزة اللوحية، بهدف تحسين الأداء لفترات طويلة وتقليل ارتفاع حرارة الجهاز عند تشغيل التطبيقات الاحترافية والمهام المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت نفسه، تطور الشركة نسخة جديدة من ماك بوك برو الاقتصادية بقياس 14 بوصة، تحمل داخلياً الاسم الرمزي K104، ومن المتوقع طرحها خلال النصف الأول من عام 2027 بتصميم جديد ينسجم مع الجيل المقبل من أجهزة ماك بوك.

وتشير المعلومات إلى أن أبل كانت قد انتهت أيضاً من تطوير إصدار آخر منخفض التكلفة من "ماك بوك برو" يحمل الاسم الرمزي J804، وكان من المقرر إطلاقه هذا العام مع معالج M6، إلا أن الشركة قررت تأجيله.

وتعتزم أبل كذلك إطلاق أول معالج من فئة M7 خلال النصف الأول من 2027، في إطار خطتها لتطوير رقائقها الخاصة بما يعزز قدرتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً، والتي تتطلب أداءً أعلى وقدرات معالجة وذاكرة أكبر.

ورغم هذه الخطط، تواجه الشركة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، أبرزها نقص وحدات الذاكرة والرقائق الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى تعديل الجداول الزمنية لبعض المنتجات. كما رفعت أبل مؤخراً أسعار جميع أجهزة Mac وiPad ضمن تشكيلتها الحالية.

ومن المنتظر أن يشهد عام 2027 إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة، من بينها الجيل الثاني من iphone Air مع تحسينات في الكاميرا وعمر البطارية، وسلسلة iPhone 18، إضافة إلى هاتف جديد احتفالاً بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

كما تشمل خطط الشركة تطوير الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي، وإطلاق أول نظارة ذكية من أبل، إلى جانب أجهزة جديدة مخصصة للمنزل الذكي، في خطوة تؤكد رهان الشركة على عام 2027 باعتباره أحد أهم الأعوام في تاريخها، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
آبل تستعد لإطلاق ثورة في الاتصالات الفضائية مع آيفون 18 برو
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
أبل تستعد لإطلاق تحديث iOS 26.5.1 لإصلاح أخطاء آيفون وتعزيز الأمان
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
في ربيع 2027.. أبل ستُطلق iPhone Air 2 وهذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة الطاقة الدولية تتوقع تعافيا تدريجيا لسوق النفط وتسجيل فائض كبير في 2027
lebanon 24
Lebanon24
03/07/2026 07:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

في الكاميرا

شركة تطوير

شركة أبل

بلومبرغ

ماك بوك

باد برو

التركي

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-02
Lebanon24
14:00 | 2026-07-02
Lebanon24
10:00 | 2026-07-02
Lebanon24
07:25 | 2026-07-02
Lebanon24
04:00 | 2026-07-02
Lebanon24
02:00 | 2026-07-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24