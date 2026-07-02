أبل تستعد لأضخم إصداراتها في 2027

تستعد لإطلاق مجموعة واسعة من الأجهزة الجديدة خلال عام 2027، الذي يتزامن مع الذكرى العشرين لإطلاق هاتف آيفون، في خطوة تعكس توجهها لتوسيع منظومتها التقنية وتعزيز حضورها في سوق الأجهزة الذكية.

ووفقاً لتقرير نشرته وكالة " "، تعمل الشركة حالياً على تطوير أربعة طرازات جديدة من جهاز آيباد برو، يُنتظر طرحها خلال ربيع 2027، مع الإبقاء على قياسي الشاشة الحاليين (11 و13 بوصة)، فيما ستتركز التحسينات على المكونات الداخلية، وفي مقدمتها معالجات أكثر سرعة وكفاءة.

كما تختبر أبل تقنية غرفة البخار (Vapor Chamber) لتبريد الأجهزة اللوحية، بهدف تحسين الأداء لفترات طويلة وتقليل ارتفاع حرارة الجهاز عند تشغيل التطبيقات الاحترافية والمهام المعتمدة على .

وفي الوقت نفسه، تطور الشركة نسخة جديدة من برو الاقتصادية بقياس 14 بوصة، تحمل داخلياً الاسم الرمزي K104، ومن المتوقع طرحها خلال النصف الأول من عام 2027 بتصميم جديد ينسجم مع الجيل المقبل من أجهزة ماك بوك.

وتشير المعلومات إلى أن أبل كانت قد انتهت أيضاً من تطوير إصدار آخر منخفض التكلفة من "ماك بوك برو" يحمل الاسم الرمزي J804، وكان من المقرر إطلاقه هذا العام مع معالج M6، إلا أن الشركة قررت تأجيله.

وتعتزم أبل كذلك إطلاق أول معالج من فئة M7 خلال النصف الأول من 2027، في إطار خطتها لتطوير رقائقها الخاصة بما يعزز قدرتها على تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيداً، والتي تتطلب أداءً أعلى وقدرات معالجة وذاكرة أكبر.

ورغم هذه الخطط، تواجه الشركة تحديات مرتبطة بسلاسل التوريد، أبرزها نقص وحدات الذاكرة والرقائق الإلكترونية، ما قد يؤدي إلى تعديل الجداول الزمنية لبعض المنتجات. كما رفعت أبل مؤخراً أسعار جميع أجهزة Mac وiPad ضمن تشكيلتها الحالية.

ومن المنتظر أن يشهد عام 2027 إطلاق مجموعة متنوعة من المنتجات الجديدة، من بينها الجيل الثاني من Air مع تحسينات وعمر البطارية، وسلسلة iPhone 18، إضافة إلى هاتف جديد احتفالاً بالذكرى العشرين لإطلاق آيفون.

كما تشمل خطط الشركة تطوير الجيل الثاني من هاتفها القابل للطي، وإطلاق أول نظارة ذكية من أبل، إلى جانب أجهزة جديدة مخصصة للمنزل الذكي، في خطوة تؤكد رهان الشركة على عام 2027 باعتباره أحد أهم الأعوام في تاريخها، مع التركيز على الابتكار وتقنيات الذكاء الاصطناعي.