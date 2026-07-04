تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

تشهدان انتشارا متزايدا.. الساعات الذكية وأساور اللياقة أيهما أفضل؟

Lebanon 24
04-07-2026 | 01:00
A-
A+
تشهدان انتشارا متزايدا.. الساعات الذكية وأساور اللياقة أيهما أفضل؟
تشهدان انتشارا متزايدا.. الساعات الذكية وأساور اللياقة أيهما أفضل؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
مع ارتفاع اهتمام المستخدمين بمتابعة صحتهم ولياقتهم البدنية، تشهد الأجهزة القابلة للارتداء انتشارًا متزايدًا .

وعلى الرغم من ان الساعات الذكية وأساور اللياقة تتشابهان للوهلة الأولى، الا ان لكل منهما وظائف مختلفة تلبي احتياجات فئات متنوعة من المستخدمين، ما يجعل قرار الاختيار يعتمد بدرجة كبيرة على طبيعة الاستخدام اليومي، وأولويات كل شخص.
Advertisement

أساور اللياقة

تتميز أساور اللياقة بتصميمها الخفيف، وسهولة ارتدائها لفترات طويلة، كما تركز، بشكل أساس، على تتبع المؤشرات الصحية مثل عدد الخطوات، ومعدل نبضات القلب، ومستوى الأكسجين في الدم، وجودة النوم، بالإضافة إلى تسجيل الأنشطة الرياضية المختلفة.

ويعد عمر البطارية الطويل من أبرز مزايا هذه الأجهزة، إذ يمكن أن تستمر في العمل لأيام أو حتى أسابيع دون الحاجة إلى إعادة الشحن، وهو ما يجعلها خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يفضلون جهازًا بسيطًا يركز على اللياقة البدنية دون مزايا إضافية قد لا يحتاجون إليها.

الساعات الذكية

في المقابل، تقدم الساعات الذكية تجربة أكثر شمولًا، إذ تعمل كامتداد للهاتف الذكي من خلال عرض الإشعارات، والرد على المكالمات والرسائل في بعض الطرازات، وتشغيل التطبيقات، والاستفادة من خدمات الملاحة والمساعدات الرقمية، إلى جانب إمكانات متقدمة لمراقبة الصحة واللياقة.

ورغم أن معظم الساعات الذكية توفر وظائف تتبع النشاط البدني، فإنها تستهدف المستخدمين الذين يرغبون في الجمع بين الإنتاجية والتواصل والوظائف الصحية في جهاز واحد يمكن ارتداؤه طوال اليوم.

ويرى خبراء التقنية أن الخيار الأفضل لا يرتبط بكون أحد الجهازين أفضل من الآخر، بل بمدى توافقه مع احتياجات المستخدم. فإذا كان الهدف الأساس هو متابعة النشاط البدني، والحصول على بيانات صحية دقيقة مع بطارية تدوم طويلًا، فإن أساور اللياقة تمثل الخيار الأمثل.

أما إذا كان المستخدم يبحث عن جهاز متعدد المهام يجمع بين مزايا الهاتف الذكي وتتبع الصحة واللياقة، فإن الساعة الذكية ستكون الاستثمار الأكثر ملاءمة.
مواضيع ذات صلة
كاميرات السيارات الذكية: انتشار واسع يرافقه قلق متزايد بشأن الخصوصية
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
Xiaomi تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
Realme تعلن عن واحدة من أفضل الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هواوي تطلق واحدة من أفضل الساعات الذكية
lebanon 24
Lebanon24
04/07/2026 14:24:23 Lebanon 24 Lebanon 24

الهاتف الذكي

الاختيار

الرياض

الطويل

الملا

رياضي

الحص

رياض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:21 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:20 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:54 | 2026-07-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-04
Lebanon24
23:00 | 2026-07-03
Lebanon24
16:00 | 2026-07-03
Lebanon24
14:15 | 2026-07-03
Lebanon24
12:32 | 2026-07-03
Lebanon24
08:17 | 2026-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24