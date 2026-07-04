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تكنولوجيا وعلوم

رسمياً "إكس" تطلق Live Studio بجودة احترافية

Lebanon 24
04-07-2026 | 04:00
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رسمياً إكس تطلق Live Studio بجودة احترافية
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توفر منصة "إكس" أداة X Live studio التي تمنح كل من يملك محتوى والشركات إمكانية إنتاج بث مباشر بجودة احترافية مع التحكم الكامل في عناصر البث. 
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وتم الإعلان عن إكس Live Studio رسميا عندما كشف رئيس المنتجات في منصة "إكس" نيكيتا بير عن الأداة باعتبارها مركزًا جديدًا لإدارة البث المباشر ضمن Creator Studio، وبدأ طرحها للمستخدمين في 2 تموز الجاري.


وتم تخصيص أداة Live Studio لإدارة وإنشاء البث المباشر على منصة "إكس" باستخدام أجهزة الكمبيوتر. وتتيح للمستخدمين بث الفيديو بجودة عالية، مع إمكانية إضافة عدة مصادر للفيديو والصوت، مثل الكاميرات الاحترافية، والشاشات، والعروض التقديمية، مما يجعلها مناسبة للبودكاست، والندوات الإلكترونية، والبث الإخباري، والألعاب، وغيرها من أنواع المحتوى.

وتتميز X Live Studio بمجموعة من الخصائص التي تساعد على إنتاج بث احترافي، ومن أبرزها دعم البث بدقة عالية مع استقرار في الأداء وإمكانية استخدام أكثر من كاميرا والتبديل بينها بسهولة، وإضافة الشعارات والنصوص والصور أثناء البث، بالإضافة إلى مشاركة شاشة الحاسوب لعرض العروض التقديمية أو البرامج، وإدارة مصادر الصوت وتحسين جودة البث، والتكامل المباشر مع منصة X لتسهيل بدء البث وإدارته. 

ويمكن الاستفادة من أداة Live Studio في العديد من المجالات، مثل بث المؤتمرات والفعاليات، وتقديم الدورات التدريبية عبر الإنترنت، وإجراء المقابلات المباشرة، وبث جلسات الألعاب، وإطلاق المنتجات الجديدة.

بالإضافة إلى استخدامها من قبل المؤسسات الإعلامية وصناع المحتوى الذين يرغبون في تقديم تجربة مشاهدة أكثر احترافية.

في الخلاصة تعد X Live Studio أداة قوية لكل من يرغب في تقديم بث مباشر احترافي على منصة "إكس"، فهي تجمع بين سهولة الاستخدام والإمكانات المتقدمة التي تساعد على إنتاج محتوى عالي الجودة.(إرم نيوز)

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