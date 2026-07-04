لتعزيز "الانترنت المنزلي".. 4 خطوات ضرورية

جدد خبراء الأمن السيبراني دعواتهم إلى الاهتمام بأمن أجهزة "الراوتر" المنزلية، مؤكدين أن كثيراً من المستخدمين ينسون تحديثها أو تغيير إعداداتها بعد تركيبها، ما يجعلها هدفاً سهلاً للهجمات الإلكترونية وسرقة البيانات.



Advertisement وقدم الخبراء أربع خطوات بسيطة لتعزيز حماية شبكة الإنترنت المنزلية: وقدم الخبراء أربع خطوات بسيطة لتعزيز حماية شبكة الإنترنت المنزلية:





أولاً: أعد تشغيل جهاز "الراوتر" بصورة دورية، مع التأكد من تثبيت آخر تحديث للبرنامج الداخلي (Firmware)، إذ تعالج التحديثات ثغرات أمنية قد يستغلها المخترقون.



ثانياً: غيّر اسم المستخدم وكلمة المرور الافتراضيين اللذين يأتيان مع الجهاز، واستبدلهما بكلمة مرور قوية تتكون من أحرف وأرقام ورموز، مع تجنب استخدام كلمات سهلة التخمين.



ثالثاً: عطّل ميزة الإدارة عن بُعد (Remote Management) إذا لم تكن بحاجة إليها، لأنها قد تمنح المهاجمين منفذاً للوصول إلى إعدادات الشبكة عبر الإنترنت.



رابعاً: إذا كان جهاز "الراوتر" قديماً ولم يعد يحصل على تحديثات أمنية من الشركة المصنعة، فمن الأفضل استبداله بجهاز أحدث، لأن الأجهزة غير المدعومة تصبح أكثر عرضة للاختراق .