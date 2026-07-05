تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

هل هاتفك أصبح بطيئاً؟ نفذ هذه الخطوات بنجاح

Lebanon 24
05-07-2026 | 02:00
A-
A+
هل هاتفك أصبح بطيئاً؟ نفذ هذه الخطوات بنجاح
هل هاتفك أصبح بطيئاً؟ نفذ هذه الخطوات بنجاح photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
إذا لاحظت أن هاتفك أصبح أبطأ من المعتاد، فلا تتسرع في استبداله، فهناك العديد من الخطوات البسيطة التي قد تحسن أداء الجهاز بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات إضافية.. فما هي تلك الخطوات؟
 
 
Advertisement
1- احذف التطبيقات التي لا تستخدمها

التطبيقات غير المستخدمة تشغل مساحة من الذاكرة، وقد تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز، لذلك يُنصح بمراجعتها بشكل دوري وإزالة غير الضروري منها.


2- امسح الملفات المؤقتة فقط

يساعد حذف ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للتطبيقات التي تعاني من بطء أو مشاكل في تحسين الأداء، من دون حذف الصور أو البيانات الشخصية.


3- أعد تشغيل الهاتف مرة كل عدة أيام
 

إعادة التشغيل تغلق العمليات العالقة وتحرر جزءاً من ذاكرة الجهاز، ما ينعكس على سرعة الأداء واستقرار النظام.
 

4- حدّث التطبيقات ونظام التشغيل

لا تقتصر التحديثات على إضافة مزايا جديدة، بل تتضمن أيضاً إصلاحات للأخطاء وتحسينات في استهلاك الذاكرة والطاقة، وهو ما يساعد الهاتف على العمل بكفاءة أكبر.


5- اترك مساحة تخزين فارغة
 

ينصح الخبراء بعدم امتلاء ذاكرة الهاتف بالكامل، وترك ما لا يقل عن 15 إلى 20% من السعة التخزينية فارغة، لأن امتلاء الذاكرة يؤثر مباشرة في سرعة الجهاز وأداء التطبيقات.


ويؤكد المختصون أن تطبيق هذه الخطوات بشكل دوري قد يمنح الهاتف أداءً أفضل ويؤخر الحاجة إلى استبداله، خصوصاً إذا كان الجهاز لا يزال يحصل على تحديثات رسمية. 
مواضيع ذات صلة
لإطالة أمد بطارية هاتفك.. إقرأ هذه النصائح
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Honor.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
إحذروا.. هذه العادات قد تدمر هاتفكم الذكي تجنبوها
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24
هاتف جديد من Tecno.. هذه مواصفاته
lebanon 24
Lebanon24
05/07/2026 11:50:57 Lebanon 24 Lebanon 24

✨ الخلف

حسين ال

دوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
03:55 | 2026-07-05
Lebanon24
23:00 | 2026-07-04
Lebanon24
16:00 | 2026-07-04
Lebanon24
14:00 | 2026-07-04
Lebanon24
11:00 | 2026-07-04
Lebanon24
09:00 | 2026-07-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24