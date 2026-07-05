هل هاتفك أصبح بطيئاً؟ نفذ هذه الخطوات بنجاح

إذا لاحظت أن هاتفك أصبح أبطأ من المعتاد، فلا تتسرع في استبداله، فهناك العديد من الخطوات البسيطة التي قد تحسن أداء الجهاز بشكل ملحوظ دون الحاجة إلى تحميل أي تطبيقات إضافية.. فما هي تلك الخطوات؟

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1- احذف التطبيقات التي لا تستخدمها



التطبيقات غير المستخدمة تشغل مساحة من الذاكرة، وقد تعمل في الخلفية وتستهلك موارد الجهاز، لذلك يُنصح بمراجعتها بشكل وإزالة غير الضروري منها.





2- امسح الملفات المؤقتة فقط



يساعد حذف ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للتطبيقات التي تعاني من بطء أو مشاكل في تحسين الأداء، من دون حذف الصور أو البيانات الشخصية.





3- أعد تشغيل الهاتف مرة كل عدة أيام



إعادة التشغيل تغلق العمليات العالقة وتحرر جزءاً من ذاكرة الجهاز، ما ينعكس على سرعة الأداء واستقرار النظام.





4- حدّث التطبيقات ونظام التشغيل



لا تقتصر التحديثات على إضافة مزايا جديدة، بل تتضمن أيضاً إصلاحات للأخطاء وتحسينات في استهلاك الذاكرة والطاقة، وهو ما يساعد الهاتف على العمل بكفاءة أكبر.





5- اترك مساحة تخزين فارغة



ينصح الخبراء بعدم امتلاء ذاكرة الهاتف بالكامل، وترك ما لا يقل عن 15 إلى 20% من السعة التخزينية فارغة، لأن امتلاء الذاكرة يؤثر مباشرة في سرعة الجهاز وأداء التطبيقات.