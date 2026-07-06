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تكنولوجيا وعلوم

نافذة بيضاء تزعج مستخدمي ويندوز.. وكروم تحت الشبهة

Lebanon 24
06-07-2026 | 00:41
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نافذة بيضاء تزعج مستخدمي ويندوز.. وكروم تحت الشبهة
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يواجه عدد متزايد من مستخدمي ويندوز 10 وويندوز 11 مشكلة غريبة، تتمثل بظهور نافذة بيضاء فارغة في زاوية سطح المكتب عند تشغيل الكمبيوتر أو فتحه أو إعادة تشغيله.

وبحسب المستخدمين المتأثرين، فإن النافذة تختفي سريعاً في بعض الحالات، فيما تبقى ظاهرة بشكل مستمر لدى آخرين، من دون تحديد السبب المؤكد حتى الآن.

وأشار موقع "windows Report" إلى أن المشكلة طالت مستخدمي النظامين معاً، كما ظهرت على أجهزة تعمل بمعالجات "AMD" وأخرى بمعالجات "Intel".

وبعد انتشار شكاوى كثيرة عبر الإنترنت، بدأت الترجيحات تتجه نحو "غوغل كروم"، لكن ليس المتصفح نفسه، بل مهمة مجدولة مرتبطة به تحمل اسم "RunPlatformExperienceHelperOnUnlock".

ووفق التقارير المتداولة، فإن تعطيل هذه المهمة يؤدي إلى اختفاء النافذة البيضاء، من دون أن يبلغ المستخدمون الذين أوقفوها عن آثار جانبية واضحة.

مع ذلك، لم يُحسم السبب النهائي للمشكلة بعد، كما لم تصدر أي تعليقات رسمية من "مايكروسوفت" أو "غوغل"، ما يعني أن تعطيل أي مهمة مجدولة يبقى على مسؤولية المستخدم.

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