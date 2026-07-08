جديد "Nothing".. هاتف بسعر منخفض ومدعوم بالذكاء الاصطناعي

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ويحافظ الهاتف على هوية الشركة التصميمية، إذ يضم كاميرتين خلفيتين مع شريط الإضاءة "Glyph" المؤلف من 45 مصباح LED، لعرض الإشعارات وحالة الشحن والتنبيهات، كما يتميز بغطاء خلفي ذي براغٍ ظاهرة، ويدعم معيار "IP64" لمقاومة الغبار ورذاذ الماء.ويأتي الهاتف بشاشة "OLED" قياسها 6.77 إنشاً، بدقة عالية ومعدل تحديث 120 هرتزاً، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة .ويعمل بمعالج "Snapdragon 6 Gen 4" مع ذاكرة عشوائية بسعة 8 جيجابايت، وخيارات تخزين تبلغ 128 أو 256 جيجابايت، ويوفر أداءً أفضل بنسبة 11% ورسومات أسرع بنسبة 29% مقارنةً بالجيل السابق، مع وحدة ذكاء اصطناعي مدمجة.وزودت "نوثينج" الهاتف ببطارية سعتها 6000 ميلي أمبير في ، و5200 ميلي أمبير عالمياً، مع دعم الشحن السلكي بقدرة 33 واطاً، وتؤكد الشركة احتفاظ البطارية بنحو 90% من سعتها بعد 1200 دورة شحن.ويضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابكسلاً، وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميغابكسلات، إضافةً إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميغابكسلاً.أيضاً، يدعم الهاتف مكبرات صوت استيريو، و" 6.0"، و"Wi-Fi 6"، و"NFC"، ومستشعر بصمة مدمجاً أسفل الشاشة، إلى جانب زر "Essential Key" للوصول السريع إلى مزايا .ويعمل الهاتف بواجهة "Nothing OS 4.1" المبنية على نظام "أندرويد 16"، مع ثلاثة تحديثات رئيسية للنظام وست التحديثات الأمنية.ويبدأ سعر "Nothing Phone 4b" من 299 جنيهاً إسترلينياً في المتحدة و329 في ، ويتوفر بثلاثة ألوان هي الأزرق والأبيض والأسود، على أن يبدأ طرحه في الأسواق في 17 الجاري.