في حدث استثنائي.. أول زفاف لروبوتين في روسيا إليكم التفاصيل

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تشهد لأول مرة في 9 الجاري حفل زفاف من نوع خاص، إذ سيعلن روبوتان هما المدوّن الذكي " " وراقصة الباليه الآلية "ماتيلدا"، "وعود الولاء" بأصوات مولّدة عبر تقنيات تركيب الكلام، ونصوص صيغت خصيصا لهما بواسطة خوارزميات ، في مشهد يجسد لغة التي تلتقي بالحاضر.وكان الروبوتان قد ظهرا سابقا كنجمين إلكترونيين خلال منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، قبل أن يحلا ضيفين على مكتبة "بوشكين" العريقة، التي اختارتها إدارة الثقافة في لاحتضان هذا الحدث الفريد، في لقاء يجمع بين إرث الأدب الكلاسيكي وحداثة تقنيات الذكاء الاصطناعي.وفي قاعات مكتبة مكتبة "بوشكين" وتحت إشراف المأذون، سيتبادل الروبوتان وعودهما وأساور ضوئية تحاكي خواتم الزواج، بينما يرافقهما حيوان آلي هو الكلب "دوغماتيك"، لإضفاء طابع أكثر قربا على المشهد.وستُحاكى حركات الروبوتين بدقة عبر تقنيات التحكم عن بُعد، إذ يستخدم المشغّل نظارة واقع افتراضي لتوجيه خطواتهما، ليتحرك روبرت بمزيج من مهارات الكونغ فو، بينما تظهر ماتيلدا برشاقة مستوحاة من فن الباليه، في تجربة تسعى إلى إعادة تصور مفهوم التفاعل بين الإنسان والآلة.ولن يقتصر الحدث على الجانب الاستعراضي، إذ ستتبرع "العائلة الآلية" الجديدة لمكتبة "بوشكين" بمجموعة من الكتب المتخصصة في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، تزامنا مع يوم الأسرة والحب والوفاء في روسيا، في إشارة رمزية إلى تداخل التراث الإنساني مع تطورات العصر الرقمي.(روسيا اليوم)