إطلاق Grok 4.5 يشعل المنافسة في سباق الذكاء الاصطناعي

دخلت المنافسة في مجال مرحلة أكثر حدة مع إعلان شركة SpaceXAI إطلاق نموذجها الجديد Grok 4.5، الذي وصفه بأنه نموذج من فئة "Opus"، في إشارة إلى قدرته على التعامل مع المهام المعقدة بمستويات متقدمة.

ويأتي إطلاق النموذج الجديد في وقت تتسارع فيه المنافسة بين كبرى شركات الذكاء الاصطناعي، وعلى رأسها OpenAI وAnthropic وGoogle، في سباق لتطوير نماذج أكثر ذكاءً وسرعة وكفاءة.

ويركز Grok 4.5 على الاستخدامات الاحترافية، إذ صُمم للتعامل مع مجالات مثل البرمجة، وتحليل البيانات، والمهام المالية، والأعمال التي تتطلب قدرات أكبر على التفكير والتخطيط طويل المدى.

وقال إن النموذج الجديد يقدم أداءً قريبًا من نماذج Opus المتقدمة، مع تحسينات في السرعة وكفاءة استهلاك الموارد، مشيرًا إلى أن قدراته تتجاوز الإجابة عن الأسئلة التقليدية لتشمل تنفيذ سلسلة من المهام المترابطة وإدارة عمليات أكثر تعقيدًا.

وتسعى SpaceXAI من خلال النموذج الجديد إلى تعزيز حضورها في سوق الشركات والمطورين، بعيدًا عن الاستخدامات الترفيهية للمحادثات الذكية، عبر تقديم أداة مساعدة في مجالات تطوير البرمجيات، والبحث، والتحليل القانوني والمالي.

كما تراهن الشركة على تقديم أداء قوي بتكلفة تشغيلية أقل مقارنة ببعض النماذج المنافسة، مع تقارير تشير إلى أن تكلفة استخدام Grok 4.5 تبلغ نحو دولارين لكل مليون رمز إدخال وستة دولارات لكل مليون رمز إخراج.

ويأتي إطلاق النموذج وسط سباق عالمي محتدم في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث لم تعد المنافسة تقتصر على قدرة النماذج على تقديم إجابات دقيقة، بل امتدت إلى قدرتها على تنفيذ المهام بشكل مستقل، واستخدام الأدوات، ودعم الموظفين والمطورين في إنجاز الأعمال المعقدة.

ورغم تأكيدات ماسك بشأن قدرات Grok 4.5، فإن تقييم أدائه الفعلي يتطلب اختبارات مستقلة واسعة لمقارنته بأحدث النماذج المتوفرة في السوق.

ومع إطلاق هذا الإصدار، تسعى SpaceXAI إلى تعزيز موقعها في سوق الذكاء الاصطناعي، والمنافسة على تطوير منصات قادرة على لعب دور شريك ذكي في المهام المهنية المتقدمة.