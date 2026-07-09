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تكنولوجيا وعلوم

أوبو تطوّر هاتفاً قابلاً للطيّ...إليكم التفاصيل

Lebanon 24
09-07-2026 | 23:00
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أوبو تطوّر هاتفاً قابلاً للطيّ...إليكم التفاصيل
أوبو تطوّر هاتفاً قابلاً للطيّ...إليكم التفاصيل photos 0
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تستعد شركة أوبو للدخول في سباق جديد ضمن سوق الهواتف القابلة للطيّ، مع تطوير هاتف بتصميم عريض (Wide Foldable) يبدو أنه يعكس تحولاً في توجهات هذه الفئة من الأجهزة، في وقت تتجه فيه شركات كبرى، مثل سامسونغ، إلى اعتماد تصاميم مشابهة، وسط توقعات بدخول أبل أيضاً إلى سوق الهواتف القابلة للطي مستقبلاً.

وبحسب تسريبات نشرها المسرب المعروف Digital Chat Station عبر منصة "ويبو"، فإن الهاتف المرتقب سيأتي بتصميم أقصر وأكثر عرضاً مقارنة بالهواتف القابلة للطي التقليدية، على غرار ما يُشاع عن الجيل المقبل من سلسلة galaxy Z Fold، ما قد يوفر تجربة محسّنة في مشاهدة الفيديوهات، وتصفح الإنترنت، وتشغيل الألعاب.

معالج متطور وبطارية بسعة كبيرة

تشير التسريبات إلى أن الهاتف سيعمل بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Gen 6 الذي لم يتم الإعلان عنه رسمياً بعد، ويحمل رقم الطراز SM8950، إلى جانب وجود معالج مخصص لمهام الذكاء الاصطناعي، بهدف تعزيز قدرات معالجة نماذج الذكاء الاصطناعي مباشرة على الجهاز دون الاعتماد المستمر على الخدمات السحابية.

كما يُتوقع أن يضم الجهاز بطارية بسعة تقارب 6500 مللي أمبير/ساعة، مع إمكانية استخدام تقنية السيليكون-الكربون التي تسمح بتوفير بطاريات أكبر ضمن تصميمات أكثر نحافة، وهي تقنية بدأت بالانتشار في الهواتف الرائدة لدى الشركات الصينية.

إطلاق محتمل في عام 2027

ووفقاً للتقارير، قد يتم الكشف عن الهاتف خلال الربع الأول من عام 2027، إلا أن المعلومات المتوفرة حالياً لا تتضمن تفاصيل حول حجم الشاشات أو مواصفات الكاميرات أو أبعاد الجهاز النهائية.

ومن المتوقع أن تستفيد أوبو من خبرتها السابقة في سلسلة Find N، التي قدمت تصاميم قابلة للطي بأبعاد مختلفة عن المنافسين، وحصلت على إشادة بسبب تجربة الاستخدام والشكل العملي للجهاز.

هل يكون الهاتف الجديد Find N7؟

لم تكشف أوبو حتى الآن عن الاسم التجاري للهاتف، لكن بعض التوقعات تشير إلى إمكانية إطلاقه ضمن سلسلة Find N تحت اسم "Find N7"، أو تقديمه باسم جديد يتماشى مع توجه الشركة نحو إعادة تعريف تصميم الهواتف القابلة للطي.

ورغم أن مفهوم الشاشة العريضة يبدو اتجاهاً حديثاً في السوق، فإن أوبو سبق أن قدمت هواتف قابلة للطي بأبعاد قريبة من هذا التصميم، مثل Find N وFind N2، اللذين اعتمدا نسبة عرض إلى ارتفاع أقرب إلى الشكل المربع مقارنة ببعض المنافسين.

لماذا تتجه الشركات نحو الهواتف القابلة للطي العريضة؟

يرى محللون أن التصميم العريض قد يمنح المستخدمين تجربة أكثر راحة في مشاهدة المحتوى، واستخدام تطبيقات متعددة في الوقت نفسه، وتصفح المواقع والألعاب، خصوصاً أن العديد من التطبيقات صُممت أساساً لتناسب الشاشات العريضة.

ومع ذلك، يبقى نجاح هذا النوع من الهواتف مرتبطاً بمدى قدرته على تقديم تجربة عملية في الاستخدام اليومي، إضافة إلى التحسينات التي ستوفرها الشركات على مستوى البرمجيات للاستفادة من المساحات الجديدة للشاشات.

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