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منوعات

فتى يستخدم ChatGPT في هجوم إلكتروني.. حذف 46 ألف حساب!

Lebanon 24
10-07-2026 | 02:26
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فتى يستخدم ChatGPT في هجوم إلكتروني.. حذف 46 ألف حساب!
فتى يستخدم ChatGPT في هجوم إلكتروني.. حذف 46 ألف حساب! photos 0
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ألقت الشرطة اليابانية القبض على فتى يبلغ 15 عاماً، بعدما اتُّهم باستخدام الذكاء الاصطناعي لمساعدته في تطوير برنامج حذف عشرات آلاف الحسابات على خدمة بث أنمي.

ووصفت الشرطة الحادث بأنه هجوم إلكتروني متعمد ومتواصل، أدى إلى تعليق الخدمة لأكثر من شهر.

والفتى، وهو طالب مدرسة ثانوية من مدينة توكوروزاوا قرب طوكيو، اتُّهم بعرقلة الأعمال التجارية بطريقة احتيالية، بعدما أرسل أوامر مزيفة إلى خوادم شركة "بانداي نامكو فيلموركس" في 4 تشرين الثاني 2025.

وقالت إدارة شرطة العاصمة طوكيو إن الهجوم تسبب بإلغاء تسجيل 46812 حساباً على خدمة "Bandai Channel"، من دون علم أصحابها أو موافقتهم.

واعترف الطالب بالاتهامات، وأبلغ المحققين أنه كتب الشيفرة الأولية بنفسه، قبل أن يستخدم "ChatGPT" لتحسينها وإكمالها.

ونقلت صحيفة "أساهي شيمبون" عنه قوله: "أنشأت بنفسي الكود المصدري لعملية السحب. ولأن المعالجة كانت تستغرق وقتاً طويلاً، طلبت من ChatGPT وأكملتها بلغة برمجة مختلفة".

وقال الفتى إنه لا يحمل ضغينة ضد الشركة، موضحاً أنه استهدفها لأن هناك عدداً كبيراً من الحسابات التي تمكن من تسجيل الدخول إليها.

وبحسب التحقيقات، واصل الطالب إرسال الأوامر الخاطئة حتى بعد اتخاذ الشركة إجراءات مضادة وحظر وصوله، إذ غيّر عنوان IP الخاص به 30 مرة.

واضطرت "بانداي نامكو فيلموركس" إلى تعليق خدماتها لأكثر من شهر، كما أعادت مبالغ مالية إلى الأعضاء المتضررين.

وفي الشهر التالي، أعلنت الشركة أن بيانات شخصية لما يصل إلى 1.36 مليون حساب ربما تسرّبت، بما في ذلك عناوين البريد الإلكتروني وأرصدة الحسابات وطرق الدفع، مؤكدة عدم رصد أضرار ثانوية مثل نشر البيانات على الإنترنت.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن الشركة تتعامل مع ما حصل بجدية، وستواصل إجراء فحوصات منتظمة لمنع تكرار الحادث.

وتعلم الفتى البرمجة ذاتياً عندما كان في المرحلة الابتدائية، وأبلغ المحققين أنه كان يستمتع بتحليل اتصالات الشبكة.

وكان قد اعتُقل في حزيران للاشتباه في دخوله إلى خدمة البث باستخدام حساب عضو آخر، وهو ما قاد المحققين إلى كشف الهجوم الأوسع.

وقال محقق كبير في إدارة شرطة العاصمة إن الفضاء الإلكتروني قد يمنح شعوراً زائفاً بإخفاء الهوية، ما يدفع البعض إلى ارتكاب جرائم بسهولة، "لكن هذه الأفعال يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة".

وتُعد القضية من أوائل القضايا في اليابان التي يظهر فيها استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة في هجوم إلكتروني، ما يثير أسئلة جديدة حول قدرة هذه التقنيات على تسهيل الجرائم عبر الإنترنت. (اندبندنت)

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