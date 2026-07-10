جهاز هولندي يحل مشكلة تقليب الصفحات في القراءة الرقمية

أصبحت القراءة عبر الأجهزة الرقمية أكثر سهولة مع تطور الشاشات الكبيرة وتقنيات الحبر الإلكتروني، إلا أن الحاجة المستمرة إلى لمس الشاشة للتمرير أو الانتقال بين الصفحات لا تزال تشكل إزعاجاً لبعض المستخدمين.

وتسعى شركة DuRoBo إلى معالجة هذه المشكلة من خلال جهازها الجديد Moodi، الذي وصفته بأنه أول جهاز تحكم عن بُعد لتقليب الصفحات عبر تقنية البلوتوث، صُمم لتوفير تجربة قراءة أكثر راحة عبر أجهزة القراءة الإلكترونية والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية.

وعلى عكس أجهزة تقليب الصفحات التقليدية المخصصة للكتب الإلكترونية فقط، يعمل Moodi كجهاز تحكم بلوتوث متعدد الاستخدامات، إذ يتيح تصفح المقالات، والتحكم في تشغيل الوسائط، والتنقل داخل المحتوى ، وفقاً لموقع "ديجيتال تريندز" المتخصص في .

ويستهدف الجهاز المستخدمين الذين يقضون فترات طويلة أمام الشاشات، من خلال تقليل الحركات المتكررة لليد وجعل التحكم بالمحتوى أكثر راحة. ويبلغ حجمه 3.5 × 5.7 × 1.3 سم، فيما يزن 18 غراماً فقط، ما يسمح بحمله بسهولة داخل راحة اليد.

ويعتمد الجهاز على تقنية 5.4، حيث يتم إقرانه بالأجهزة مرة واحدة، ثم يعيد الاتصال تلقائياً بالأجهزة المتوافقة، ما يسمح بتقليب الصفحات والتنقل بين المحتوى دون لمس الشاشة.

ويقدم Moodi ثلاثة أوضاع تشغيل رئيسية: وضع القراءة لتقليب صفحات الكتب الإلكترونية والقصص المصورة بضغطة زر، ووضع الوسائط للتحكم بالكتب الصوتية والبودكاست والموسيقى وتطبيقات تحويل النص إلى كلام، إضافة إلى وضع التصفح للتمرير داخل المستندات والمقالات والعروض التقديمية.

كما يأتي الجهاز مع ستة أغطية مغناطيسية للأزرار بتصاميم مستوحاة من الرموز التعبيرية، يمكن تبديلها بسهولة لمنح المستخدمين خيارات مختلفة للتخصيص.

وتؤكد الشركة أن الأزرار صُممت لتوفير إحساس مريح أثناء الاستخدام المتكرر، مع ملمس ناعم ونقرة واضحة لتحسين تجربة التحكم.