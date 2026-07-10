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تكنولوجيا وعلوم

تحديث جديد لـ ChatGPT يعزز تجربة المحادثة الصوتية ويجعلها أكثر طبيعية

Lebanon 24
10-07-2026 | 16:00
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تحديث جديد لـ ChatGPT يعزز تجربة المحادثة الصوتية ويجعلها أكثر طبيعية
تحديث جديد لـ ChatGPT يعزز تجربة المحادثة الصوتية ويجعلها أكثر طبيعية photos 0
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أطلقت شركة OpenAI تحديثاً جديداً لوضع المحادثة الصوتية في ChatGPT، يهدف إلى تحسين تجربة التفاعل مع الذكاء الاصطناعي من خلال جعل الاستماع والرد أكثر سلاسة، وتقليل الانقطاعات أثناء الحوار.

ويأتي التحديث في إطار توجه الشركة لتحويل ChatGPT إلى مساعد رقمي يمكن التحدث معه بطريقة أقرب إلى المحادثات البشرية اليومية.

وللاستفادة من المزايا الجديدة، يحتاج المستخدمون إلى تحديث تطبيق ChatGPT إلى أحدث إصدار على الهواتف أو استخدام النسخة الحديثة عبر الويب، ثم الضغط على أيقونة الصوت داخل مربع المحادثة لبدء التفاعل.

ويعمل الوضع الصوتي الآن داخل نافذة المحادثة نفسها، حيث يمكن للمستخدم التحدث مع ChatGPT ومتابعة النصوص والإجابات في الوقت ذاته، بدلاً من الانتقال إلى واجهة منفصلة كما كان في السابق.

ومن أبرز التحسينات قدرة النظام على إدارة الحوار بشكل أكثر طبيعية، إذ أصبح يفهم التوقفات القصيرة أثناء الكلام بشكل أفضل، ويقلل من مقاطعة المستخدم، مع تحسين سرعة الانتقال بين الاستماع والرد.

كما بات بإمكان النموذج التعامل مع المحادثات الطويلة بانسيابية أكبر، ما يجعله مناسباً للتعلم، والعصف الذهني، والتدرب على اللغات، إضافة إلى الاستخدامات اليومية.

ومن بين أبرز الاستخدامات التي يوفرها الوضع الصوتي:

  • تعلم اللغات: عبر إجراء محادثات صوتية للتدرب على النطق، والحصول على تصحيحات فورية، ومحاكاة مواقف مثل السفر أو مقابلات العمل.

  • الحصول على الشروحات: مثل تعلم مهارة جديدة، فهم موضوع معقد، أو طلب خطوات تنفيذ مهمة دون الحاجة إلى الكتابة.

  • تطوير الأفكار: من خلال مناقشة المشاريع، كتابة المحتوى، التخطيط للرحلات، أو تطوير أفكار جديدة عبر حوار تفاعلي.

  • التفاعل متعدد الوسائط: عبر دمج الصوت مع النصوص والصور وبعض العناصر المرئية لتقديم تجربة أكثر شمولاً.

  • الاستخدام أثناء الحركة: حيث يوفر وسيلة أسرع للتفاعل عندما تكون الكتابة غير عملية، مثل أثناء المشي أو إنجاز الأعمال اليومية.

ويمثل تطوير وضع الصوت في ChatGPT خطوة جديدة نحو جعل المحادثات الصوتية وسيلة أساسية للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، مع استمرار العمل على تحسين سرعة الاستجابة وفهم السياق، بما قد يجعل هذه التقنية جزءاً من الاستخدام اليومي للمساعدات الرقمية.

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