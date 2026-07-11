شركة "أبل" تقاضي "أوبن إيه آي".. إليكم السبب

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قامت شركة "أبل" برفع دعوى قضائية أمس الجمعة تتهم فيها شركة " " بسرقة أسرار تجارية وذلك في إطار سعيها لبناء أجهزتها الخاصة لتشغيل "تشات جي "، وهو ما يمثل تصدعا كبيرا في الشراكة بين الشركة المنتجة لـ"آيفون" وشركة .وأشارت شركة "أبل" في الدعوى القضائية التي رفعتها أمام محكمة اتحادية في ولاية ، إلى ان سرقة أسرارها التجارية كانت جزءا من "نمط منسق من سوء السلوك على مستوى مؤسسي" من جانب شركة " إيه آي".وجاء في الدعوى: "تتعلق هذه القضية بقيام موظفين سابقين في أبل بسرقة أسرار أبل التجارية لصالح أوبن إيه آي. وترفع أبل هذه الدعوى لوضع حد لذلك".كما تم تحديد اثنين من الموظفين السابقين في "أبل"، يعملان حاليا لدى "أوبن إيه آي"، كمدعى عليهما في القضية.وأحد المتهمين هو تان تان، الذي ساعد في تصميم آيفون وأبل ووتش وآيبود، ويشغل الآن منصب كبير مسؤولي الأجهزة في "أوبن إيه آي".أما المتهم الآخر فهو ليو، وهو مهندس كهرباء سابق تقول "أبل" إنها ائتمنته على بعض من جهودها الأكثر حساسية في تطوير المنتجات، قبل أن يغادر الشركة وينضم إلى "أوبن إيه آي" في وقت سابق من هذا العام.