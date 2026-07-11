جديد "آبل".. "آيفون Air2" بمواصفات متقدّمة

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وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز" ، فإن أبل تعتزم الحفاظ على التصميم النحيف الذي يميز سلسلة Air، مع إدخال تحسينات تجعل الهاتف أكثر توازناً من حيث الأداء والاستخدام اليومي، ما يعكس تمسك الشركة بهذه الفئة بدلاً من التخلي عنها.بطارية أكبروتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على بطارية بسعة تقارب 3500 ميلي أمبير/ساعة، مقارنة بـ3149 ميلي أمبير/ساعة في الجيل الحالي، أي بزيادة تقارب 11%.ورغم أن الزيادة تبدو محدودة على الورق، فإنها قد تنعكس بشكل ملحوظ على الاستخدام اليومي، خصوصاً إذا اقترنت بتحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة.كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A20 المصنوع بدقة 2 ، وهو ما قد يوفر أداءً أعلى مع استهلاك أقل للطاقة، الأمر الذي يساهم في إطالة عمر البطارية بما يتجاوز مجرد زيادة السعة.كاميرا خلفية مزدوجةوتتضمن التحسينات المتوقعة أيضاً إضافة كاميرا خلفية ثانية من نوع Ultra Wide بدقة 48 ميغابكسلاً إلى جانب الكاميرا الرئيسة، بعدما اكتفت أبل بكاميرا واحدة في الجيل الأول.ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لملاحظات المستخدمين الذين اعتبروا أن الهاتف كان أقل مرونة في التصوير مقارنة بالطُّرُز الأخرى من آيفون، رغم سعره المرتفع نسبياً.كذلك، تشير بعض التسريبات إلى أن أبل ستعيد تصميم نظام Face ID الداخلي لتوفير مساحة تسمح بإضافة الكاميرا الجديدة من دون زيادة سماكة الجهاز.الحفاظ على التصميم النحيفويشكل الجمع بين بطارية أكبر وكاميرا إضافية تحدياً هندسياً، نظراً إلى أن سلسلة Air تقوم على تقديم أنحف هاتف ضمن تشكيلة آيفون.وتفيد المعلومات بأن أبل قد تعتمد تقنية Color Filter on Encapsulation التي طورتها لشاشات OLED، وهي تقنية تتيح تقليل سماكة الشاشة، ما يوفر مساحة داخلية أكبر لإضافة بطارية أعلى سعة من دون التأثير في أبعاد الهاتف.أيضاً، يُتوقع أن يحتفظ الجهاز بإطار مصنوع من التيتانيوم، مع إضافة لون بنفسجي فاتح جديد إلى خيارات الألوان.معالجة أبرز الملاحظاتوتشير هذه التسريبات إلى أن أبل تتجه إلى معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في الجيل الأول، بدلاً من الاكتفاء بتحديثات شكلية.ومن شأن الجمع بين بطارية أكبر وكاميرا خلفية مزدوجة أن يعزز قدرة آيفون Air 2 على منافسة بقية طرز آيفون، مع الحفاظ على هويته كأحد أنحف الهواتف في السوق.ووفقاً للتوقعات الحالية، قد تكشف أبل عن آيفون Air 2 خلال النصف الأول من عام 2027، إلى جانب هاتفي آيفون 18 وآيفون 18e، إذا التزمت بجدول الإطلاق الذي تتحدث عنه التسريبات الحالية.