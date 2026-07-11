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تكنولوجيا وعلوم

جديد "آبل".. "آيفون Air2" بمواصفات متقدّمة

Lebanon 24
11-07-2026 | 08:00
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جديد آبل.. آيفون Air2 بمواصفات متقدّمة
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كشفت أحدث التسريبات أن شركة أبل تعمل على تطوير هاتف آيفون Air 2 بمجموعة من التحسينات البارزة، في مقدمتها بطارية أكبر وكاميرا خلفية مزدوجة، في خطوة تهدف إلى معالجة أبرز الانتقادات التي طالت الجيل الأول من الهاتف فائق النحافة، ولا سيما ما يتعلق بعمر البطارية وقدرات التصوير.
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وبحسب تقرير نشره موقع "إرم نيوز" الإماراتي، فإن أبل تعتزم الحفاظ على التصميم النحيف الذي يميز سلسلة Air، مع إدخال تحسينات تجعل الهاتف أكثر توازناً من حيث الأداء والاستخدام اليومي، ما يعكس تمسك الشركة بهذه الفئة بدلاً من التخلي عنها.

بطارية أكبر

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيحصل على بطارية بسعة تقارب 3500 ميلي أمبير/ساعة، مقارنة بـ3149 ميلي أمبير/ساعة في الجيل الحالي، أي بزيادة تقارب 11%.

ورغم أن الزيادة تبدو محدودة على الورق، فإنها قد تنعكس بشكل ملحوظ على الاستخدام اليومي، خصوصاً إذا اقترنت بتحسينات في كفاءة استهلاك الطاقة.

كما يُتوقع أن يعمل الهاتف بمعالج A20 المصنوع بدقة 2 نانومتر، وهو ما قد يوفر أداءً أعلى مع استهلاك أقل للطاقة، الأمر الذي يساهم في إطالة عمر البطارية بما يتجاوز مجرد زيادة السعة.

كاميرا خلفية مزدوجة

وتتضمن التحسينات المتوقعة أيضاً إضافة كاميرا خلفية ثانية من نوع Ultra Wide بدقة 48 ميغابكسلاً إلى جانب الكاميرا الرئيسة، بعدما اكتفت أبل بكاميرا واحدة في الجيل الأول.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل استجابة مباشرة لملاحظات المستخدمين الذين اعتبروا أن الهاتف كان أقل مرونة في التصوير مقارنة بالطُّرُز الأخرى من آيفون، رغم سعره المرتفع نسبياً.

كذلك، تشير بعض التسريبات إلى أن أبل ستعيد تصميم نظام Face ID الداخلي لتوفير مساحة تسمح بإضافة الكاميرا الجديدة من دون زيادة سماكة الجهاز.

الحفاظ على التصميم النحيف

ويشكل الجمع بين بطارية أكبر وكاميرا إضافية تحدياً هندسياً، نظراً إلى أن سلسلة Air تقوم على تقديم أنحف هاتف ضمن تشكيلة آيفون.

وتفيد المعلومات بأن أبل قد تعتمد تقنية Color Filter on Encapsulation التي طورتها سامسونغ لشاشات OLED، وهي تقنية تتيح تقليل سماكة الشاشة، ما يوفر مساحة داخلية أكبر لإضافة بطارية أعلى سعة من دون التأثير في أبعاد الهاتف.

أيضاً، يُتوقع أن يحتفظ الجهاز بإطار مصنوع من التيتانيوم، مع إضافة لون بنفسجي فاتح جديد إلى خيارات الألوان.

معالجة أبرز الملاحظات

وتشير هذه التسريبات إلى أن أبل تتجه إلى معالجة نقاط الضعف التي ظهرت في الجيل الأول، بدلاً من الاكتفاء بتحديثات شكلية.

ومن شأن الجمع بين بطارية أكبر وكاميرا خلفية مزدوجة أن يعزز قدرة آيفون Air 2 على منافسة بقية طرز آيفون، مع الحفاظ على هويته كأحد أنحف الهواتف في السوق.

ووفقاً للتوقعات الحالية، قد تكشف أبل عن آيفون Air 2 خلال النصف الأول من عام 2027، إلى جانب هاتفي آيفون 18 وآيفون 18e، إذا التزمت بجدول الإطلاق الذي تتحدث عنه التسريبات الحالية.
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