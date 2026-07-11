تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

ميزة مهمة آتية إلى "واتسآب".. تعرفوا إليها

Lebanon 24
11-07-2026 | 11:00
A-
A+
ميزة مهمة آتية إلى واتسآب.. تعرفوا إليها
ميزة مهمة آتية إلى واتسآب.. تعرفوا إليها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشر موقع "إرم نيوز" الإماراتي تقريراً سلطت فيه الضوء على ميزة جديدة يطرحها تطبيق "واتساب"، تتيح ترجمة الرسائل مباشرة داخل التطبيق، في خطوة تهدف إلى تسهيل التواصل بين المستخدمين الذين يتحدثون لغات مختلفة، مع الحفاظ على خصوصية المحادثات.
Advertisement

وبحسب التقرير، تُمكّن الميزة المستخدمين من ترجمة الرسائل الفردية ورسائل المجموعات والقنوات من داخل المحادثة نفسها، من دون الحاجة إلى نسخ النصوص أو استخدام تطبيقات ترجمة خارجية.

ولتفعيل الميزة، يمكن الضغط مطولاً على الرسالة واختيار "ترجمة"، ثم تحديد اللغة المطلوبة. وعند الاستخدام الأول، يطلب التطبيق تنزيل حزمة اللغة المناسبة، ليتمكن لاحقاً من إجراء الترجمة حتى من دون اتصال دائم بالإنترنت.

وأشار التقرير إلى أن أبرز ما يميز الخاصية هو أنها تعمل محلياً على الجهاز، إذ تتم معالجة الترجمة داخل الهاتف نفسه، ما يعني أن محتوى الرسائل لا يُرسل إلى خوادم "واتساب" أو "ميتا"، بما ينسجم مع نظام التشفير التام بين الطرفين ويحافظ على خصوصية المستخدمين.

وأضاف أن الميزة لا تقتصر على ترجمة رسالة واحدة، بل تتيح، على بعض الأجهزة، تفعيل الترجمة التلقائية لمحادثة كاملة، بحيث تُترجم الرسائل الجديدة فور وصولها بعد اختيار اللغة المناسبة، مع إمكانية إيقاف هذه الخاصية في أي وقت من إعدادات المحادثة.

ولفت التقرير إلى أن "واتساب" يطرح ميزة ترجمة الرسائل تدريجياً، لذلك قد لا تكون متوافرة لجميع المستخدمين أو على مختلف الأجهزة حالياً، داعياً إلى تحديث التطبيق باستمرار للحصول على الميزات الجديدة فور إطلاقها.

وأكد التقرير أن "واتساب" يعتزم توسيع قائمة اللغات المدعومة تدريجياً، في إطار جهوده لتقليل حواجز اللغة وجعل التواصل بين المستخدمين حول العالم أكثر سهولة، من دون المساس بأمان البيانات أو الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات خارجية.
مواضيع ذات صلة
ميزة جديدة من "واتسآب".. تعرفوا إليها
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم جديد "واتسآب".. ميزة مهمة
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قيد الاختبار.. ميزة جديدة آتية إلى "واتسآب"
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
ميزة جديدة من "واتساب" على آيفون
lebanon 24
Lebanon24
11/07/2026 21:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الإماراتي

الإمارات

حزمة ال

واتساب

إنترنت

كاني

دمين

تيار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-11
Lebanon24
08:00 | 2026-07-11
Lebanon24
04:00 | 2026-07-11
Lebanon24
02:54 | 2026-07-11
Lebanon24
01:00 | 2026-07-11
Lebanon24
23:00 | 2026-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24