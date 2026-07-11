ميزة مهمة آتية إلى "واتسآب".. تعرفوا إليها

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وبحسب التقرير، تُمكّن الميزة المستخدمين من ترجمة الرسائل الفردية ورسائل المجموعات والقنوات من داخل المحادثة نفسها، من دون الحاجة إلى نسخ النصوص أو استخدام تطبيقات ترجمة خارجية.ولتفعيل الميزة، يمكن الضغط مطولاً على الرسالة واختيار "ترجمة"، ثم تحديد اللغة المطلوبة. وعند الاستخدام الأول، يطلب التطبيق تنزيل حزمة اللغة المناسبة، ليتمكن لاحقاً من إجراء الترجمة حتى من دون اتصال دائم بالإنترنت.وأشار التقرير إلى أن أبرز ما يميز الخاصية هو أنها تعمل محلياً على الجهاز، إذ تتم معالجة الترجمة داخل الهاتف نفسه، ما يعني أن محتوى الرسائل لا يُرسل إلى خوادم "واتساب" أو "ميتا"، بما ينسجم مع نظام التشفير التام بين الطرفين ويحافظ على خصوصية المستخدمين.وأضاف أن الميزة لا تقتصر على ترجمة رسالة واحدة، بل تتيح، على بعض الأجهزة، تفعيل الترجمة التلقائية لمحادثة كاملة، بحيث تُترجم الرسائل الجديدة فور وصولها بعد اختيار اللغة المناسبة، مع إمكانية إيقاف هذه الخاصية في أي وقت من إعدادات المحادثة.ولفت التقرير إلى أن "واتساب" يطرح ميزة ترجمة الرسائل تدريجياً، لذلك قد لا تكون متوافرة لجميع المستخدمين أو على مختلف الأجهزة حالياً، داعياً إلى تحديث التطبيق باستمرار للحصول على الميزات الجديدة فور إطلاقها.وأكد التقرير أن "واتساب" يعتزم توسيع قائمة اللغات المدعومة تدريجياً، في إطار جهوده لتقليل حواجز اللغة وجعل التواصل بين المستخدمين حول العالم أكثر سهولة، من دون المساس بأمان البيانات أو الحاجة إلى الاستعانة بتطبيقات خارجية.