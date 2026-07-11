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تكنولوجيا وعلوم

رسمياً.. "OpenAI" توقف متصفح "ChatGPT Atlas"

Lebanon 24
11-07-2026 | 14:00
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رسمياً.. OpenAI توقف متصفح ChatGPT Atlas
رسمياً.. OpenAI توقف متصفح ChatGPT Atlas photos 0
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أعلنت OpenAI إيقاف متصفح ChatGPT Atlas، الذي كان يتيح تنفيذ المهام على الإنترنت نيابةً عن المستخدم، وذلك بعد أقل من عام على إطلاقه، وذلك ضمن خطة جديدة تهدف إلى توحيد خدمات الشركة داخل تطبيق مكتبي واحد يحمل اسم ChatGPT Work.
 

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وأكدت الشركة أن المتصفح، الذي أطلقته في أكتوبر الماضي، سوف يتوقف رسميًا في 9 أغسطس، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة إرسال إشعارات داخل التطبيق ورسائل بريد إلكتروني تتضمن إرشادات لمساعدة المستخدمين على الانتقال إلى البديل الجديد.


ويأتي القرار ضمن توجه OpenAI لتقليص ما تطلق عليها "المشروعات الجانبية" والتركيز على منصة موحدة تجمع أبرز خدماتها. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد كشفت في مارس الماضي عن خطة الشركة لإدماج تطبيقات ChatGPT ومنصة البرمجة Codex ومتصفح Atlas داخل ما وصفته بـ"التطبيق الخارق Super App" لسطح المكتب، وهو ما تجسّد الآن في تطبيق ChatGPT Work.


ويضم التطبيق الجديد مجموعة من أدوات الذكاء الاصطناعي في واجهة واحدة، تشمل مساعد البرمجة Codex، ووكيل الإنتاجية ChatGPT Work، بالإضافة إلى أدوات مدمجة لتصفح الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى استخدام متصفح مستقل.


وكان ChatGPT Atlas قد أُطلق أولًا لأجهزة ماك، ثم أضافت الشركة لاحقًا قدرات التصفح إلى تطبيق Codex. ومع إطلاق ChatGPT Work، قررت OpenAI إدماج المتصفح داخل تطبيق واحد لتبسيط تجربة الاستخدام.


وحتى مع إيقاف المتصفح المستقل، سوف يظل بإمكان المستخدمين تصفح الإنترنت عبر الأدوات المدمجة في تطبيق ChatGPT Work، كما ستواصل الشركة دعم الإضافة الرسمية لروبوت ChatGPT في متصفح كروم، وهي تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت متصفح منفصل.


ويأتي إيقاف ChatGPT Atlas ضمن سلسلة خطوات اتخذتها OpenAI لإعادة هيكلة منتجاتها، إذ أوقفت خلال الأشهر الماضية أيضًا تطبيق Sora المستقل لتوليد الفيديو، كما علّقت خطط إطلاق "وضع البالغين" في ChatGPT، في إطار تركيزها على تطوير منصة موحدة تجمع أكثر خدماتها أهميةً لمنافسة النمو المتسارع للخدمات المنافسة من أنثروبيك وجوجل، وخاصةً في قطاع الشركات.
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