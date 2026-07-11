رسمياً.. "OpenAI" توقف متصفح "ChatGPT Atlas"

أعلنت OpenAI إيقاف متصفح ChatGPT Atlas، الذي كان يتيح تنفيذ المهام على الإنترنت نيابةً عن المستخدم، وذلك بعد أقل من عام على إطلاقه، وذلك ضمن خطة جديدة تهدف إلى توحيد خدمات الشركة داخل تطبيق مكتبي واحد يحمل اسم ChatGPT Work.





Advertisement وأكدت الشركة أن المتصفح، الذي أطلقته في أكتوبر الماضي، سوف يتوقف رسميًا في 9 ، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة إرسال إشعارات داخل التطبيق ورسائل بريد إلكتروني تتضمن إرشادات لمساعدة المستخدمين على الانتقال إلى البديل الجديد. وأكدت الشركة أن المتصفح، الذي أطلقته في أكتوبر الماضي، سوف يتوقف رسميًا في 9 ، على أن تبدأ خلال الأيام المقبلة إرسال إشعارات داخل التطبيق ورسائل بريد إلكتروني تتضمن إرشادات لمساعدة المستخدمين على الانتقال إلى البديل الجديد.





ويأتي القرار ضمن توجه OpenAI لتقليص ما تطلق عليها "المشروعات الجانبية" والتركيز على منصة موحدة تجمع أبرز خدماتها. وكانت صحيفة " " قد كشفت في الماضي عن خطة الشركة لإدماج تطبيقات ChatGPT ومنصة البرمجة Codex ومتصفح Atlas داخل ما وصفته بـ"التطبيق الخارق Super App" لسطح المكتب، وهو ما تجسّد الآن في تطبيق ChatGPT Work.





ويضم التطبيق الجديد مجموعة من أدوات في واجهة واحدة، تشمل مساعد البرمجة Codex، ووكيل الإنتاجية ChatGPT Work، بالإضافة إلى أدوات مدمجة لتصفح الإنترنت، مما يلغي الحاجة إلى استخدام متصفح مستقل.





وكان ChatGPT Atlas قد أُطلق أولًا لأجهزة ماك، ثم أضافت الشركة لاحقًا قدرات التصفح إلى تطبيق Codex. ومع إطلاق ChatGPT Work، قررت OpenAI إدماج المتصفح داخل تطبيق واحد لتبسيط تجربة الاستخدام. وكان ChatGPT Atlas قد أُطلق أولًا لأجهزة ماك، ثم أضافت الشركة لاحقًا قدرات التصفح إلى تطبيق Codex. ومع إطلاق ChatGPT Work، قررت OpenAI إدماج المتصفح داخل تطبيق واحد لتبسيط تجربة الاستخدام.





وحتى مع إيقاف المتصفح المستقل، سوف يظل بإمكان المستخدمين تصفح الإنترنت عبر الأدوات المدمجة في تطبيق ChatGPT Work، كما ستواصل الشركة دعم الإضافة الرسمية لروبوت ChatGPT في متصفح كروم، وهي تتيح قدرات الذكاء الاصطناعي داخل المتصفح دون الحاجة إلى تثبيت متصفح منفصل.