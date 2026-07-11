"غوغل" تطلق "Video Remix".. ما هي وظيفته؟

أطلقت " " ميزة جديدة تحمل اسم "Video Remix" ضمن تطبيق "صور غوغل"، تتيح للمستخدمين تحويل مقاطع الفيديو العادية إلى مقاطع أكثر إبداعاً باستخدام ، من دون الحاجة إلى خبرة في برامج المونتاج.

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وتأتي الخطوة في إطار توسع الشركة في دمج أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي داخل تطبيقاتها اليومية.



وتعتمد الميزة الجديدة على نموذج "Gemini Omni"، إذ يمكنها تعديل الإضاءة، واستبدال الخلفيات، وإضافة تأثيرات فنية متنوعة، مثل الألوان المائية، والرسومات التخطيطية، واللوحات الزيتية، وذلك من خلال بضع نقرات فقط.



وأوضحت "غوغل" أن "Video Remix" تتوفر داخل تبويب "Create" في تطبيق "صور غوغل"، حيث يستطيع المستخدم اختيار أحد مقاطع الفيديو المخزنة لديه ثم تطبيق قوالب جاهزة أو طلب تعديلات مخصصة لإنشاء نسخة جديدة من الفيديو بسرعة.



وأكدت الشركة أن الهدف من الميزة هو تمكين المستخدمين من إنتاج مقاطع قابلة للمشاركة بسهولة، من دون الحاجة إلى استخدام برامج تحرير فيديو احترافية أو قضاء وقت طويل في عمليات المونتاج.



وبدأ طرح الميزة تدريجياً لمشتركي باقات "Google AI Plus" و"Google AI Pro" و"Google AI Ultra" في عدد من الدول، من بينها ، والهند، واليابان، والبرازيل، وتركيا، وكوريا الجنوبية، على أن تتوسع إلى أسواق إضافية في مراحل لاحقة.