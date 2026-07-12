آيفون المقبل قد يكون الأغلى.. ماذا ينتظر المستخدمون في أيلول؟

أصبح قرار شراء هاتف آيفون هذا العام أكثر تعقيدًا مع اقتراب موعد إطلاق الأجهزة الجديدة، في ظل أزمة النقص العالمي في رقائق الذاكرة التي قد تدفع أسعار بعض الطرازات إلى الارتفاع.

وتكشف عادةً عن هواتفها الجديدة خلال فصل الخريف، ما يجعل كثيرًا من المستخدمين يفضلون الانتظار للحصول على إصدارات أحدث أو شراء الطرازات السابقة بأسعار أقل. إلا أن محللين يتوقعون هذه المرة ارتفاع أسعار هواتف آيفون الرائدة، بينما قد تتأخر تحديثات بعض الفئات الأقل تكلفة حتى عام 2027.

وبحسب التقديرات، سيركز إطلاق أبل المقبل على طرازات "آيفون برو" إلى جانب هاتف آيفون قابل للطي طال انتظاره، في حين قد تتأخر تحديثات بعض الطرازات الأساسية والاقتصادية. ويرى خبراء أن من يحتاج إلى ترقية هاتفه حاليًا قد يجد خيارات مناسبة في آيفون 17 أو آيفون 17e.

في المقابل، قد لا يكون شراء طرازات "Pro" في الوقت الحالي الخيار الأفضل، مع توقعات بارتفاع سعر آيفون 18 Pro بنحو 200 دولار مقارنة بالإصدار السابق. أما المستخدمون الذين يبحثون عن مواصفات متقدمة بسعر أقل، فقد تكون الأجهزة الأقدم المجددة خيارًا مناسبًا.

كما تشير التوقعات إلى أن أول هاتف آيفون قابل للطي سيكون ضمن الفئة السعرية المرتفعة، مع تقديرات بوصول سعره إلى نحو 2500 دولار، على أن يأتي بتصميم يجمع بين شاشة خارجية تقليدية وشاشة داخلية كبيرة قابلة للطي.