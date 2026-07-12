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تكنولوجيا وعلوم

أقلام Apple Pencil ببطاريات قابلة للاستبدال

Lebanon 24
12-07-2026 | 23:00
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أقلام Apple Pencil ببطاريات قابلة للاستبدال
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تستعد شركة أبل لإطلاق جيل جديد من أقلام Apple Pencil بالتزامن مع طرح طرازات جديدة من أجهزة آيباد برو خلال ربيع عام 2027، وفقاً لتقرير نقلته وكالة بلومبرغ.

ومن المتوقع أن تشمل التحديثات نسخاً جديدة من قلم Apple Pencil (USB-C) وقلم Apple Pencil Pro، مع احتمال تزويدها بتقنيات بطاريات جديدة تتيح للمستخدم استبدالها بسهولة أكبر، وذلك في إطار التوافق مع تشريعات أوروبية مرتقبة.

وتختلف أقلام Apple Pencil الحالية عن هذا التوجه، إذ لا توفر إمكانية عملية لاستبدال البطارية من قبل المستخدم. فالقلم يشحن عبر منفذ USB-C أو من خلال التثبيت المغناطيسي على جانب جهاز آيباد للشحن اللاسلكي، لكن تراجع أداء البطارية الداخلية يعني عادةً الحاجة إلى استبدال القلم بالكامل.

كما تعتمد الطرازات الحالية على كميات كبيرة من المواد اللاصقة لتثبيت مكوناتها الداخلية، ما يجعل تفكيكها وإعادة تجميعها أمراً صعباً.

ويأتي هذا التغيير المحتمل مع اقتراب تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالبطاريات، التي تلزم الشركات بجعل البطاريات المحمولة قابلة للإزالة والاستبدال بسهولة من قبل المستخدمين طوال العمر الافتراضي للمنتج، على أن تصبح هذه المتطلبات ملزمة اعتباراً من شباط 2027.

ورغم أن القواعد تستهدف بشكل أساسي الهواتف الذكية، فإنها تشمل أيضاً مجموعة واسعة من الأجهزة والملحقات التي تحتوي على بطاريات قابلة لإعادة الشحن، مثل الأقلام الرقمية ولوحات المفاتيح والفأرات وسماعات الرأس.

ولا تزال التفاصيل المتعلقة بكيفية تعديل أبل لمنتجاتها غير واضحة، خصوصاً بالنسبة لأجهزة مثل سماعات AirPods التي تشكل بطارياتها الصغيرة تحدياً هندسياً أكبر. أما أقلام Apple Pencil، فقد يكون دمج بطارية قابلة للاستبدال فيها أكثر سهولة من الناحية التقنية.

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