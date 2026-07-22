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تكنولوجيا وعلوم

ساعة ذكية جديدة بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليها

Lebanon 24
22-07-2026 | 04:04
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ساعة ذكية جديدة بأفضل المواصفات.. تعرّفوا إليها
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تُطلق Honor قريبا ساعتها الذكية الجديدة التي جهزتها بأفضل المواصفات لتكون متطورة وعملية للاستخدام اليومي.

وتتميز ساعة Honor Watch 6 Plus بهيكل مصنوع من الستانلس المقاوم للصدأ، أبعاده (46.5/46.5/10.8) ملم، وزنه 41، وجاءت مقاومة للماء والغبار وفق معيار P68/IP69.

وأتت شاشاتها من نوع AMOLED بمقاس 1.46 بوصة، دقة عرضها (464/464) بيكسل، سطوعها يصل إلى 3000 nits، وحميت بزجاج كريستالي مقاوم للصدمات والخدوش.
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وتعمل الساعة بنظام MagicOS 10، وذاكرة تخزين داخلية 4 غيغابايت، وزوّدت بمكبرات صوت للاستماع للموسيقى والإشعارات.

وجهّزتها Honor أيضا بتطبيقات متنوعة لمراقبة معدلات النوم واللياقة البدنية والخطوات التي يقطعها المستخدم يوميا، ومستشعرات لقياس معدلات نبض القلب، ومستشعرات لقياس معدلات الأكسجة في الدم.

ودعمتها ببوصلة إلكترونية، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، وتقنية bluetooth 5.4 للاقتران بالهواتف والأجهزة الذكية الأخرى، وبطارية Si/C Li-Po تكفيها لتعمل لمدة أسبوعين تقريبا في وضعية ترشيد استهلاك الطاقة، وستطرحها بلونين أساسيين هما الأسود والفضي، بسعر 170 يورو تقريبا.(روسيا اليوم)




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