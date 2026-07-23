تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

سامسونغ تكشف عن أحدث ابتكاراتها

Lebanon 24
23-07-2026 | 01:30
A-
A+
سامسونغ تكشف عن أحدث ابتكاراتها
سامسونغ تكشف عن أحدث ابتكاراتها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أزاحت "سامسونغ" الستار خلال حدث galaxy Unpacked 2026 عن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة، شملت ثلاثة هواتف قابلة للطي وساعتين ذكيتين، إلى جانب مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستعراضًا محدثًا لنظارتها الذكية التي تطورها بالتعاون مع "غوغل".

وفيما يلي أبرز ما أعلنته الشركة خلال الحدث:

ثلاثة هواتف قابلة للطي

Galaxy Z Fold 8 Ultra

يعد الهاتف الأقوى في السلسلة الجديدة، ويبدأ سعره من 2,100 دولار.

ومن أبرز مواصفاته:

- شاشة خارجية 6.5 بوصة Dynamic AMOLED 2X.

- شاشة داخلية قابلة للطي 8 بوصات بدقة QXGA+.

- معدل تحديث متكيف 120 هرتز.

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 50 ميغابكسل.

- كاميرا تيليفوتو 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x Space Zoom.

- تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

- بطارية 5000 ملّي أمبير مع شحن سريع 45 واط.

- سمك يبلغ 4.1 ملم عند فتح الهاتف.

كما زودته "سامسونغ" بنظام تبريد جديد يعتمد على طبقة جرافيت أكبر لتحسين تشتيت الحرارة أثناء تشغيل التطبيقات الثقيلة.

Galaxy Z Fold 8

يبدأ سعره من 1,900 دولار، ويأتي بتصميم مختلف عن الأجيال السابقة، إذ اعتمدت "سامسونغ" تصميمًا أعرض مع طي أفقي يمنح الشاشة الداخلية نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

 
Advertisement

أبرز المواصفات:

- شاشة داخلية 7.6 بوصة.

- شاشة خارجية 5.5 بوصة.

- بطارية 4800 ملّي أمبير.

- دعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

- كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 50 ميغابكسل.

- تقريب رقمي حتى 10 مرات.

- تصوير فيديو 8K.

- يزن الهاتف 201 غرام، أي أخف من إصدار Ultra.

 

 

Galaxy Z Flip 8

أما الهاتف القابل للطي بتصميم الصدفة، فيبدأ سعره من 1,200 دولار.

ويضم:

- شاشة خارجية 4.1 بوصة Super AMOLED.

- شاشة داخلية 6.9 بوصة Dynamic AMOLED 2X.

- كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 12 ميغابكسل.

- تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

- بطارية 4300 ملّي أمبير.

- وزن 180 غرامًا.

تقنية Flex Titanium

اعتمدت الهواتف الثلاثة على تقنية Flex Titanium الجديدة، التي تستخدم مكونات من التيتانيوم داخل بنية الشاشة القابلة للطي.

وتؤكد "سامسونغ" أن التقنية الجديدة:

- تقلل ظهور تجعد الشاشة.

- تعزز متانة الشاشة الداخلية.

- تجعل عملية فتح وإغلاق الهاتف أكثر سلاسة.

- تسمح بتصميم أنحف دون التأثير في الصلابة.

مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

حصلت الهواتف الجديدة على مجموعة من مزايا جيميناي من "غوغل"، أبرزها:

- تنفيذ المهام تلقائيًا عبر أكثر من 40 تطبيقًا.

- فهم محتوى الشاشة والصور لتنفيذ الأوامر.

- تثبيت تطبيق Gemini Notebook مسبقًا.

- اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة Google AI Pro.

- أداة Fan Cam داخل محرر الفيديو، والتي تستطيع إعادة قص الفيديو تلقائيًا لإبقاء شخص معين داخل الإطار أثناء الحركة.

- ميزة جديدة في أندرويد 17 لتسهيل الانتقال من هواتف آيفون باستخدام رمز QR ونقل البيانات لاسلكيًا.

 

ساعتان ذكيتان جديدتان من "سامسونغ"

Galaxy Watch 9

تبدأ الساعة من 380 دولارًا لإصدار bluetooth.

ومن أبرز التحسينات:

- معالج Snapdragon Wear Elite الجديد.

- بطارية 390 ملّي أمبير، أكبر بنسبة 20% من الجيل السابق.

- شاشة سطوعها يصل إلى 3000 شمعة.

Galaxy Watch Ultra 2

تبدأ من 700 دولار، وتأتي بتحسينات ملحوظة تشمل:

- شاشة يصل سطوعها إلى 5000 شمعة.

- بطارية 800 ملّي أمبير، أكبر بنسبة 35%.

- هيكل من التيتانيوم أكثر نحافة بنسبة 12%.

- مقاومة عالية للصدمات والماء.

مساعد صحي بالذكاء الاصطناعي

دعمت "سامسونغ" الساعتين بمزايا Health Assistant الجديدة، والتي توفر:

- تحليلًا ذكيًا لمعدل ضربات القلب.

- مراقبة نسبة الأكسجين أثناء النوم.

- اكتشاف تغيرات المؤشرات الحيوية.

- مؤشرًا جديدًا للياقة البدنية.

- تقييمًا لصحة القلب.

- تنبيهات لمستوى الضوضاء.

- ميزة لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم.

أما Watch Ultra 2 فتضيف أدوات مخصصة للعدائين، مثل تتبع الارتفاعات والسرعة، بالإضافة إلى تقدير فقدان السوائل واقتراحات للترطيب، فضلًا عن مزايا مخصصة للغوص.

 

نظارات ذكية جديدة

استعرضت "سامسونغ" أيضًا نسخة محدثة من نظارتها الذكية، التي تطورها بالتعاون مع "غوغل" و"Warby Parker" و"Gentle Monster".

وأوضحت الشركة أن النظارة توفر:

- 9 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة.

- حتى 7 شحنات إضافية عبر علبة الشحن.

- معالج Snapdragon AR1 Gen 1.

ولم تكشف "سامسونغ" حتى الآن عن موعد الطرح أو الأسعار، لكنها أكدت أن الإطلاق سيتم في وقت لاحق من العام.

موعد التوفر

بدأت "سامسونغ" فتح باب الطلب المسبق لجميع الأجهزة، على أن تصل إلى الأسواق عالميًا في 7 آب.

مواضيع ذات صلة
منصات الموضة تكشف عن أحدث صيحات وقصات الشعر الطويل لعام 2026
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
سامسونغ تكشف عن تقنية جديدة لتطوير شاشات هواتفها القابلة للطي
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
في هولندا.. وزير الزراعة يطّلع على أحدث نماذج الابتكار الزراعي والبحث العلمي والشراكات الداعمة للتنمية المستدامة
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا يحدث لجسمك عند تدخين السجائر صباحًا؟ دراسة تكشف
lebanon 24
Lebanon24
23/07/2026 11:49:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

في أندرويد

bluetooth

galaxy

جيمي

هرتز

الست

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:15 | 2026-07-23
Lebanon24
23:00 | 2026-07-22
Lebanon24
14:28 | 2026-07-22
Lebanon24
11:00 | 2026-07-22
Lebanon24
08:00 | 2026-07-22
Lebanon24
06:56 | 2026-07-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24