سامسونغ تكشف عن أحدث ابتكاراتها

أزاحت " " الستار خلال حدث Unpacked 2026 عن مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة، شملت ثلاثة هواتف قابلة للطي وساعتين ذكيتين، إلى جانب مزايا جديدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، واستعراضًا محدثًا لنظارتها الذكية التي تطورها بالتعاون مع " ".

وفيما يلي أبرز ما أعلنته الشركة خلال الحدث:

ثلاثة هواتف قابلة للطي

Galaxy Z Fold 8 Ultra

يعد الهاتف الأقوى في السلسلة الجديدة، ويبدأ سعره من 2,100 دولار.

ومن أبرز مواصفاته:

- شاشة خارجية 6.5 بوصة Dynamic AMOLED 2X.

- شاشة داخلية قابلة للطي 8 بوصات بدقة QXGA+.

- معدل تحديث متكيف 120 .

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 50 ميغابكسل.

- كاميرا تيليفوتو 10 ميغابكسل مع تقريب بصري 3x وتقريب رقمي 30x Space Zoom.

- تصوير فيديو بدقة 8K بمعدل 30 إطارًا في الثانية.

- بطارية 5000 ملّي أمبير مع شحن سريع 45 واط.

- سمك يبلغ 4.1 ملم عند فتح الهاتف.

كما زودته "سامسونغ" بنظام تبريد جديد يعتمد على طبقة جرافيت أكبر لتحسين تشتيت الحرارة أثناء تشغيل التطبيقات الثقيلة.

Galaxy Z Fold 8

يبدأ سعره من 1,900 دولار، ويأتي بتصميم مختلف عن الأجيال السابقة، إذ اعتمدت "سامسونغ" تصميمًا أعرض مع طي أفقي يمنح الشاشة الداخلية نسبة عرض إلى ارتفاع 4:3.

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أبرز المواصفات:

- شاشة داخلية 7.6 بوصة.

- شاشة خارجية 5.5 بوصة.

- بطارية 4800 ملّي أمبير.

- دعم الشحن السريع السلكي واللاسلكي.

- كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 50 ميغابكسل.

- تقريب رقمي حتى 10 مرات.

- تصوير فيديو 8K.

- يزن الهاتف 201 غرام، أي أخف من إصدار Ultra.

Galaxy Z Flip 8

أما الهاتف القابل للطي بتصميم الصدفة، فيبدأ سعره من 1,200 دولار.

ويضم:

- شاشة خارجية 4.1 بوصة Super AMOLED.

- شاشة داخلية 6.9 بوصة Dynamic AMOLED 2X.

- كاميرا رئيسية 50 ميغابكسل.

- كاميرا واسعة جدًا 12 ميغابكسل.

- تصوير فيديو 4K بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

- بطارية 4300 ملّي أمبير.

- وزن 180 غرامًا.

تقنية Flex Titanium

اعتمدت الهواتف الثلاثة على تقنية Flex Titanium الجديدة، التي تستخدم مكونات من التيتانيوم داخل بنية الشاشة القابلة للطي.

وتؤكد "سامسونغ" أن التقنية الجديدة:

- تقلل ظهور تجعد الشاشة.

- تعزز متانة الشاشة الداخلية.

- تجعل عملية فتح وإغلاق الهاتف أكثر سلاسة.

- تسمح بتصميم أنحف دون التأثير في الصلابة.

مزايا ذكاء اصطناعي جديدة

حصلت الهواتف الجديدة على مجموعة من مزايا جيميناي من "غوغل"، أبرزها:

- تنفيذ المهام تلقائيًا عبر أكثر من 40 تطبيقًا.

- فهم محتوى الشاشة والصور لتنفيذ الأوامر.

- تثبيت تطبيق Gemini Notebook مسبقًا.

- اشتراك مجاني لمدة 6 أشهر في خدمة Google AI Pro.

- أداة Fan Cam داخل محرر الفيديو، والتي تستطيع إعادة قص الفيديو تلقائيًا لإبقاء شخص معين داخل الإطار أثناء الحركة.

- ميزة جديدة 17 لتسهيل الانتقال من هواتف آيفون باستخدام رمز QR ونقل البيانات لاسلكيًا.

ساعتان ذكيتان جديدتان من "سامسونغ"

Galaxy Watch 9

تبدأ الساعة من 380 دولارًا لإصدار .

ومن أبرز التحسينات:

- معالج Snapdragon Wear Elite الجديد.

- بطارية 390 ملّي أمبير، أكبر بنسبة 20% من الجيل السابق.

- شاشة سطوعها يصل إلى 3000 شمعة.

Galaxy Watch Ultra 2

تبدأ من 700 دولار، وتأتي بتحسينات ملحوظة تشمل:

- شاشة يصل سطوعها إلى 5000 شمعة.

- بطارية 800 ملّي أمبير، أكبر بنسبة 35%.

- هيكل من التيتانيوم أكثر نحافة بنسبة 12%.

- مقاومة عالية للصدمات والماء.

مساعد صحي بالذكاء الاصطناعي

دعمت "سامسونغ" الساعتين بمزايا Health Assistant الجديدة، والتي توفر:

- تحليلًا ذكيًا لمعدل ضربات القلب.

- مراقبة نسبة الأكسجين أثناء النوم.

- اكتشاف تغيرات المؤشرات الحيوية.

- مؤشرًا جديدًا للياقة البدنية.

- تقييمًا لصحة القلب.

- تنبيهات لمستوى الضوضاء.

- ميزة لاكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم.

أما Watch Ultra 2 فتضيف أدوات مخصصة للعدائين، مثل تتبع الارتفاعات والسرعة، بالإضافة إلى تقدير فقدان السوائل واقتراحات للترطيب، فضلًا عن مزايا مخصصة للغوص.

نظارات ذكية جديدة

استعرضت "سامسونغ" أيضًا نسخة محدثة من نظارتها الذكية، التي تطورها بالتعاون مع "غوغل" و"Warby Parker" و"Gentle Monster".

وأوضحت الشركة أن النظارة توفر:

- 9 ساعات من التشغيل بشحنة واحدة.

- حتى 7 شحنات إضافية عبر علبة الشحن.

- معالج Snapdragon AR1 Gen 1.

ولم تكشف "سامسونغ" حتى الآن عن موعد الطرح أو الأسعار، لكنها أكدت أن الإطلاق سيتم في وقت لاحق من العام.

موعد التوفر

بدأت "سامسونغ" فتح باب الطلب المسبق لجميع الأجهزة، على أن تصل إلى الأسواق عالميًا في 7 آب.