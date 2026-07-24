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تكنولوجيا وعلوم

يتحوّل إلى حاسب لوحي صغير.. سامسونغ تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold8

Lebanon 24
24-07-2026 | 04:00
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يتحوّل إلى حاسب لوحي صغير.. سامسونغ تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold8
يتحوّل إلى حاسب لوحي صغير.. سامسونغ تكشف عن هاتف Galaxy Z Fold8 photos 0
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أطلقت شركة سامسونغ خلال مؤتمرها التقني الأخير هاتف galaxy Z Fold8 الذي حصل على تصميم مميز عن جميع هواتفها القابلة للطي التي طرحتها سابقا.
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وما يميز هذا الجهاز هو تصميم هيكله الذي يجعله كهاتف قبل للطي سهل الحمل في الجيب وهو مطوي، ليتحول إلى حاسب لوحي صغير عند فتح الهيكل، إذ يأتي بأبعاد (161.4/123.9/4.5) ملم وهو مفتوح على مصارعيه، وتصبح أبعاده (81.9/123.9/9.7) ملم عند طيه.

وحصل الجهاز على حماية من الماء والغبار وفق معيار IP48، وشاشته الأساسية الكبيرة أتت Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 7.6 بوصة، دقة عرضها (1828/2448) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ومعدل سطوعها يصل إلى 3000 nits.

وأتت شاشته الخارجية Dynamic LTPO AMOLED 2X بمقاس 5.5 بوصة، بأبعاد "3:4"، دقة عرضها (1248/1972) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، وحميت بطبقة Corning Gorilla Glass Ceramic 3 لمقاومة الصدمات والخدوش.

ويعمل الهاتف بنظام "أندرويد-17" الجديد مع واجهات One UI 9، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذواكر وصول عشوائي 12/16 غيغابايت، وذواكر داخلية تتراوح سعاتها ما بين 256 غيغابايت و1 تيرابايت.

وجاءت كاميرته الأساسية ثنائية العدسة بدقة (50+50) ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 8K، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 10 مييغابيكسل.(روسيا اليوم)
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