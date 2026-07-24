قارئ إلكتروني بحجم الجيب

تشهد أجهزة القراءة الإلكترونية المصغّرة ذات الحجم الجيبي انتشاراً متزايداً، مع جذب أجهزة Xteink الأنظار بفضل تصميمها الصغير جداً الذي يسمح حتى بتثبيتها على الجزء الخلفي من هاتف آيفون. لكنها ليست الوحيدة التي تدخل هذا المجال، إذ كشفت شركة Boox عن جهازها الجديد Picco.

ويأتي جهاز Boox Picco بشاشة حبر إلكتروني أحادية اللون (ePaper) بحجم 3.97 بوصة، ليكون أصغر حتى من أصغر جهاز لوحي حالي من الشركة وهو Palma Pro. كما سيضم إضاءة أمامية ودعماً لبطاقات TF للتخزين.

ولم تكشف الشركة حتى الآن عن تفاصيل إضافية كثيرة حول الجهاز، بما في ذلك موعد طرحه أو سعره النهائي، لكنها أشارت في بيان صحافي إلى أن الجهاز سيأتي بسعر "في متناول المستخدمين".

ويرى متابعون أن جهاز Picco قد يمثل خياراً جذاباً لمحبي القراءة الذين يبحثون عن جهاز صغير وسهل الحمل. وعلى عكس بعض أجهزة القراءة المصغّرة الأخرى مثل Xteink، التي تقتصر على ملفات الكتب الخالية من الحماية الرقمية (DRM)، قد يتميز نظام Boox بمرونة أكبر.

وفي حال حصول Picco على إمكانية الوصول إلى متجر Google Play، سيتمكن المستخدمون من تحميل تطبيقات مثل Kindle وKobo وLibby، ما يتيح لهم الوصول إلى مكتباتهم الرقمية ومزامنة الكتب التي يقرؤونها على أجهزتهم الأخرى.

ويترقب عشاق القراءة الإلكترونية مزيداً من التفاصيل حول الجهاز، خصوصاً سعره وموعد إطلاقه، لمعرفة ما إذا كان سيصبح منافساً قوياً في سوق القارئات الصغيرة.