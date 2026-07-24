تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

"Seller".. أحدث تطبيقات "ميتا" للتجارة

Lebanon 24
24-07-2026 | 23:00
A-
A+
Seller.. أحدث تطبيقات ميتا للتجارة
Seller.. أحدث تطبيقات ميتا للتجارة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت شركة ميتا، الجمعة، إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "Seller"، يستهدف البائعين على منصة "فيسبوك ماركت بليس"، ويوفر مجموعة من الأدوات الذكية لإدارة عمليات البيع وتحسين تجربة التجارة الإلكترونية.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار مساعي ميتا لتطوير خدمات "فيسبوك ماركت بليس"، الذي أطلقته قبل نحو عشر سنوات بعد تنامي نشاط البيع والشراء عبر مجموعات فيسبوك، ويحقق إيرادات من خلال القوائم الترويجية المدفوعة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة منصات التجارة الإلكترونية، مثل eBay، خاصة مع استضافة "ماركت بليس" نحو 430 مليون منتج معروض للبيع شهرياً حول العالم.

ويرتبط تطبيق "Seller" مباشرة بحسابات المستخدمين الحالية على "فيسبوك ماركت بليس"، حيث ينقل تلقائياً قوائم المنتجات، وسجل المبيعات، والرسائل، بما يتيح للبائعين إدارة أعمالهم من مكان واحد.

ويضم التطبيق مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها المساعدة في إنشاء قوائم المنتجات، وصندوق وارد موحد للتواصل مع المشترين، وأدوات لإدارة المخزون، إضافة إلى تحليلات وإحصاءات تساعد البائعين على تحسين أدائهم وزيادة مبيعاتهم.

وأوضحت ميتا أن التطبيق أصبح متاحاً عبر متجر app store للمستخدمين في الولايات المتحدة ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، فيما تخضع النسخة المخصصة للويب حالياً لمرحلة الاختبار.

وفي خطوة أخرى، أعلنت الشركة إطلاق خدمة "Facebook Verified"، وهي شارة تحقق مجانية تؤكد أصالة الحسابات على فيسبوك. وتعتمد عملية التحقق على التقاط صورة "سيلفي"، في إطار جهود ميتا لتعزيز الأمان والحد من الحسابات المزيفة.

وكانت ميتا قد أطلقت، في أيار  الماضي، تطبيق "Forum" المخصص لمستخدمي مجموعات فيسبوك، ضمن خطتها لتوسيع منظومة خدماتها وتحسين تجربة المستخدمين.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دعوى قضائية تهز "ميتا".. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
زوكربيرغ: تطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي في "ميتا" أبطأ من المتوقع
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
عطل عالمي يضرب منصات "ميتا"
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24
"وكيل ذكي" من "ميتا".. مهم جداً لـ"واتسآب" و "انستغرام"
lebanon 24
Lebanon24
25/07/2026 07:41:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الذكاء الاصطناعي

الولايات المتحدة

app store

بوك مارك

بات على

فيسبوك

أصالة

مشتري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-07-24
Lebanon24
14:00 | 2026-07-24
Lebanon24
11:05 | 2026-07-24
Lebanon24
08:00 | 2026-07-24
Lebanon24
04:00 | 2026-07-24
Lebanon24
01:00 | 2026-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24