"Seller".. أحدث تطبيقات "ميتا" للتجارة

أعلنت شركة ميتا، الجمعة، إطلاق تطبيق جديد يحمل اسم "Seller"، يستهدف البائعين على منصة " ماركت بليس"، ويوفر مجموعة من الأدوات الذكية لإدارة عمليات البيع وتحسين تجربة التجارة الإلكترونية.

ويأتي إطلاق التطبيق في إطار مساعي ميتا لتطوير خدمات "فيسبوك ماركت بليس"، الذي أطلقته قبل نحو عشر سنوات بعد تنامي نشاط البيع والشراء عبر مجموعات فيسبوك، ويحقق إيرادات من خلال القوائم الترويجية المدفوعة.

وتسعى الشركة إلى تعزيز قدرتها التنافسية في مواجهة منصات التجارة الإلكترونية، مثل eBay، خاصة مع استضافة "ماركت بليس" نحو 430 مليون منتج معروض للبيع شهرياً حول العالم.

ويرتبط تطبيق "Seller" مباشرة بحسابات المستخدمين الحالية على "فيسبوك ماركت بليس"، حيث ينقل تلقائياً قوائم المنتجات، وسجل المبيعات، والرسائل، بما يتيح للبائعين إدارة أعمالهم من مكان واحد.

ويضم التطبيق مجموعة من الميزات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، من بينها المساعدة في إنشاء قوائم المنتجات، وصندوق وارد موحد للتواصل مع المشترين، وأدوات لإدارة المخزون، إضافة إلى تحليلات وإحصاءات تساعد البائعين على تحسين أدائهم وزيادة مبيعاتهم.

وأوضحت ميتا أن التطبيق أصبح متاحاً عبر متجر للمستخدمين في ممن تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، فيما تخضع النسخة المخصصة للويب حالياً لمرحلة الاختبار.

وفي خطوة أخرى، أعلنت الشركة إطلاق خدمة "Facebook Verified"، وهي شارة تحقق مجانية تؤكد الحسابات على فيسبوك. وتعتمد عملية التحقق على التقاط صورة "سيلفي"، في إطار جهود ميتا لتعزيز الأمان والحد من الحسابات المزيفة.

وكانت ميتا قد أطلقت، في أيار الماضي، تطبيق "Forum" المخصص لمستخدمي مجموعات فيسبوك، ضمن خطتها لتوسيع منظومة خدماتها وتحسين تجربة المستخدمين.