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تكنولوجيا وعلوم

"نظارات" ميتا الذكية تضعها في مأزق.. إليكم السبب

Lebanon 24
25-07-2026 | 01:00
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نظارات ميتا الذكية تضعها في مأزق.. إليكم السبب
نظارات ميتا الذكية تضعها في مأزق.. إليكم السبب photos 0
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شرعت "ميتا" في حظر مستخدمي "إنستغرام" الذين يستخدمون نظاراتها الذكية لتصوير الآخرين خلسة بهدف إنتاج محتوى، وفق ما كشف تقرير صادر عن Business Insider.

وبما أن "إنستغرام" مملوك لـ"ميتا"، فإن هذه الخطوة تبدو وكأنها اعتراف ضمني بواقع لا يخفى على أحد، وهو الانتشار الواسع لاستخدام نظارات "ميتا" من قبل متحرشين يصورون ضحاياهم دون علمهم أو موافقتهم.

وصرح آدم موسيري، المدير التنفيذي لـ"إنستغرام"، قائلا: "إذا كان محتواك يستغل الناس ويتعدى عليهم، كما هو الحال في العديد من مقاطع فيديو خطوط التعارف التي شاهدناها، فسنقوم بحذفه. لا نسمح بتصوير الآخرين خفية والتحرش بهم ثم نشر ذلك على منصتنا".
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ومن المحتمل أن يكون معظم مستخدمي "إنستغرام" قد صادفوا هذا النوع من المقاطع. إذ تعتمد غالبية هذه المحتويات على مبدعين متغطرسين ينفذون مقالب في عمال الخدمة، بينما يصورون كل شيء سرا باستخدام نظارات "ميتا" أو منتجات مشابهة. وكثير من هذه "المقالب" تلامس خط التحرش الصريح.

كما تنتشر مقاطع فيديو أخرى يوثق فيها رجال لقاءاتهم مع نساء في الأماكن العامة، دون أن تدرك الأخريات أنهن محط عدسات التصوير. وقد أكسب ذلك النظارات ألقابا سيئة السمعة مثل "نظارات المتحرشين" و"نظارات المفترسين"، ما يشكل ضربة للعلامة التجارية ومستقبل هذه المنتجات.

وهذه الإجراءات الأخيرة ليست الأولى من نوعها، فقد سبق أن أضافت "ميتا" برنامجا يعطل الكاميرا بالكامل عند التلاعب بمصباح LED المسؤول عن الإشارة إلى حالة التسجيل، حيث كان البعض يغطون هذا الضوء بشريط لاصق على سبيل المثال . (روسيا اليوم)
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روسيا اليوم

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