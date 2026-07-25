لإعادة الحيوية إلى حاسوبك القديم.. اتبع هذه الخطوات

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العديد من مستخدمي أجهزة الكمبيوتر القديمة قد يعانون من تراجع الأداء ، حيث تصبح عملية تشغيل النظام أبطأ، وتزداد مدة فتح البرامج، كما تظهر مشاكل في الاستجابة أثناء الاستخدام اليومي.ويوضح خبراء التقنية أن بطء الكمبيوتر قد يكون مرتبطاً بتراكم البرامج والخدمات التي تعمل في الخلفية، إضافة إلى بعض التأثيرات المرئية التي تستهلك جزءاً من قدرات المعالج والذاكرة، خصوصاً في الأجهزة التي مضى على استخدامها عدة سنوات.وتُعد قائمة البرامج التي تبدأ تلقائياً مع تشغيل من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى بطء الإقلاع.مع تثبيت المزيد من التطبيقات، تضيف العديد منها نفسها إلى قائمة بدء التشغيل، ما يجعل النظام يحتاج إلى وقت أطول ليصبح جاهزاً للاستخدام.ويمكن للمستخدم تحسين سرعة بدء التشغيل من خلال فتح مدير المهام بالضغط على الاختصار Ctrl + Shift + Esc، ثم الانتقال إلى قسم تطبيقات بدء التشغيل وتعطيل البرامج التي لا يحتاج إلى تشغيلها فور فتح الجهاز.ولا يؤدي هذا الإجراء إلى حذف التطبيقات، بل يمنع تشغيلها تلقائياً، مع إمكانية فتحها يدوياً عند الحاجة، مما يساهم في توفير الذاكرة وتقليل استهلاك المعالج.وتعمل العديد من التطبيقات في الخلفية حتى عندما لا يستخدمها الشخص بشكل مباشر، بهدف تنفيذ عمليات مثل المزامنة أو إرسال التنبيهات.ورغم أهمية هذه الوظائف لبعض البرامج، فإن تشغيل عدد كبير منها قد يسبب ضغطاً إضافياً على الأجهزة ذات الإمكانيات المحدودة.ومن خلال إعدادات ويندوز الخاصة بالتطبيقات، يمكن للمستخدم مراجعة البرامج المثبتة والتحكم في صلاحيات تشغيلها في الخلفية، وإيقاف النشاط غير الضروري للتطبيقات التي لا يحتاجها بشكل مستمر.وهذا التعديل يساعد على تقليل استهلاك الذاكرة والطاقة، كما يمكن أن يحسن سرعة الاستجابة أثناء تشغيل البرامج الأساسية.ولا بد من الإشارة إلى أنه على الرغم من أن هذه التعديلات لا تحول جهازاً قديماً إلى حاسوب حديث بالكامل، فإنها تساعد على إزالة الكثير من العوامل التي تؤثر في سرعته، وتجعل الاستخدام اليومي أكثر راحة واستقراراً.(إرم نيوز)