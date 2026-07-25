هاتفك أصبح بطيئاً؟ 5 خطوات قد تعيد إليه سرعته خلال دقائق

يلاحظ كثير من مستخدمي الهواتف الذكية، سواء العاملة بنظام أندرويد أو iOS، تراجعاً في الأداء بعد أشهر من الاستخدام، وهو ما يدفع البعض إلى الاعتقاد بأن الهاتف أصبح قديماً ويحتاج إلى الاستبدال.

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وفي ما يلي خمس خطوات بسيطة يمكن أن تحسن أداء الهاتف بشكل ملحوظ:التطبيقات غير المستخدمة تشغل مساحة التخزين، وقد تستمر في العمل في الخلفية واستهلاك موارد الجهاز. حذفها يحرر مساحة ويحسن الأداء.تخزن التطبيقات ملفات مؤقتة لتسريع عملها، لكن تراكمها مع الوقت قد يؤدي إلى بطء النظام، خصوصاً في أجهزة أندرويد.تتضمن التحديثات غالباً إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء واستهلاك الطاقة، لذلك يُنصح بتثبيت أحدث إصدار متاح.عندما تمتلئ ذاكرة الهاتف بنسبة كبيرة، يتأثر الأداء. ويُنصح بالإبقاء على ما لا يقل عن 15 إلى 20% من مساحة التخزين فارغة لضمان عمل النظام بسلاسة.إعادة التشغيل تساعد على إغلاق العمليات العالقة وتحرير الذاكرة، وقد تؤدي إلى تحسين ملحوظ في سرعة الجهاز.ويشير خبراء التقنية إلى أن اتباع هذه الخطوات بشكل قد يطيل عمر الهاتف ويحافظ على أدائه، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات تدّعي تسريع النظام، إذ إن كثيراً منها لا يقدم فائدة حقيقية، وقد يستهلك مزيداً من الموارد.