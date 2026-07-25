هاتفك أصبح بطيئاً؟ 5 خطوات قد تعيد إليه سرعته خلال دقائق

إلا أن خبراء التقنية يؤكدون أن السبب غالباً يكون تراكم الملفات والتطبيقات العاملة في الخلفية، وليس عمر الجهاز نفسه.
وفي ما يلي خمس خطوات بسيطة يمكن أن تحسن أداء الهاتف بشكل ملحوظ:
1- احذف التطبيقات التي لا تستخدمها
التطبيقات غير المستخدمة تشغل مساحة التخزين، وقد تستمر في العمل في الخلفية واستهلاك موارد الجهاز. حذفها يحرر مساحة ويحسن الأداء.
2- امسح الملفات المؤقتة (Cache)
تخزن التطبيقات ملفات مؤقتة لتسريع عملها، لكن تراكمها مع الوقت قد يؤدي إلى بطء النظام، خصوصاً في أجهزة أندرويد.
3- حدّث نظام التشغيل والتطبيقات
تتضمن التحديثات غالباً إصلاحات للأخطاء وتحسينات في الأداء واستهلاك الطاقة، لذلك يُنصح بتثبيت أحدث إصدار متاح.
4- اترك مساحة تخزين فارغة
عندما تمتلئ ذاكرة الهاتف بنسبة كبيرة، يتأثر الأداء. ويُنصح بالإبقاء على ما لا يقل عن 15 إلى 20% من مساحة التخزين فارغة لضمان عمل النظام بسلاسة.
5- أعد تشغيل الهاتف مرة كل عدة أيام
إعادة التشغيل تساعد على إغلاق العمليات العالقة وتحرير الذاكرة، وقد تؤدي إلى تحسين ملحوظ في سرعة الجهاز.
ويشير خبراء التقنية إلى أن اتباع هذه الخطوات بشكل دوري
قد يطيل عمر الهاتف ويحافظ على أدائه، دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات تدّعي تسريع النظام، إذ إن كثيراً منها لا يقدم فائدة حقيقية، وقد يستهلك مزيداً من الموارد.