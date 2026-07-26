الإنترنت السعودي يرسّخ مكانته عالمياً

واصلت سرعات الإنترنت في تحقيق مستويات متقدمة، مدعومةً بتطور البنية التحتية الرقمية، إذ كشف تقرير "إنترنت 2025" في نسخته الخامسة، الصادر عن هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، عن ارتفاع متوسط سرعة تحميل الإنترنت المتنقل إلى 216 ميغابت في الثانية مقارنة بـ 203 ميغابت في الثانية في العام السابق، لتصنف السعودية ضمن أعلى خمس دول في مجموعة العشرين في هذا المؤشر.

وأوضح التقرير أن معدل استهلاك بيانات الإنترنت المتنقل للفرد بلغ 53 غيغابايت شهريًا، وهو ما يعادل نحو ثلاثة أضعاف المتوسط العالمي، في مؤشر يعكس النمو المتواصل في استخدام الخدمات الرقمية وتطبيقاتها، مبينًا أن متوسط سرعة التحميل عبر شبكة الجيل الخامس (5G) بلغ 320 ميغابت في الثانية، فيما سجل وسيط زمن الاستجابة للإنترنت المتنقل 24 ملي ثانية.

وفي قطاع الإنترنت الثابت، ارتفع متوسط سرعة التحميل إلى 151 ميغابت في الثانية مقارنة ب120.4 ميغابت في الثانية في العام السابق، فيما بلغ متوسط سرعة الرفع 73 ميغابت في الثانية، وسجل وسيط زمن الاستجابة 8 ملي ثوانٍ، وذلك وفق تحليل بيانات شركة "Ookla".

وأشار التقرير إلى أن إجمالي حركة بيانات الإنترنت في السعودية بلغ 69 مليون تيرابايت، توزعت بنسبة 56% لحركة البيانات المحلية و44% لحركة البيانات الدولية، في حين تقاسمت شبكتا الإنترنت المتنقل والثابت إجمالي حركة البيانات بالتساوي بنسبة 50% لكل منهما.

وتصدرت منطقة حجم حركة بيانات الإنترنت بنسبة 30.6%، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 20.5%، ثم المنطقة الشرقية بنسبة 16.8%.

ولفت التقرير النظر إلى أن نسبة تفعيل الإصدار السادس لبروتوكول الإنترنت (IPv6) لدى المستخدمين بلغت 67%، فيما وصل عدد الشبكات السعودية على الإنترنت (ASN) إلى نحو 200 شبكة، بما يعكس تطور البنية التحتية الرقمية وقدرتها على مواكبة النمو المتسارع في الخدمات الرقمية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصدر السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية لعام 2026 الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، متقدمة على 159 اقتصادًا عالميًا، بما يعكس كفاءة البنية التحتية الرقمية وجاهزيتها لدعم التحول الرقمي والنمو المستدام.