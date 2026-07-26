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تكنولوجيا وعلوم

هاتف يعيد ذكريات نوكيا لوميا بلمسة ذكاء اصطناعي

Lebanon 24
26-07-2026 | 23:00
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هاتف يعيد ذكريات نوكيا لوميا بلمسة ذكاء اصطناعي
هاتف يعيد ذكريات نوكيا لوميا بلمسة ذكاء اصطناعي photos 0
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أعلنت شركة Human Mobile Devices (HMD) الفنلندية إطلاق هاتفها الجديد HMD Touch AI، الذي يستلهم تصميمه من سلسلة "نوكيا لوميا" الشهيرة، مع تزويده بميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وسعر اقتصادي يبلغ 69 دولارًا.

ويتميز الهاتف بتصميم يحمل الطابع الكلاسيكي لهواتف "لوميا"، مع وحدة كاميرا دائرية في الجهة الخلفية وهيكل باللون السماوي، إلى جانب أغطية خلفية قابلة للتبديل بألوان مختلفة، تشمل الأصفر والأزرق والأبيض.

ويأتي الهاتف بشاشة لمسية قياس 3.2 بوصة، ويضم كاميرتين بدقة 2 ميغابكسل، إحداهما أمامية والأخرى خلفية، إضافة إلى بطارية بسعة 1950 مللي أمبير/ساعة تُشحن عبر منفذ USB-C.

وينتمي الجهاز إلى فئة الهواتف الأساسية، إذ يدعم تشغيل شريحتي اتصال بتقنية 4G، والاتصال بشبكات Wi-Fi، كما يمكن استخدامه كنقطة اتصال لمشاركة الإنترنت مع أجهزة أخرى، وهي ميزة نادرة في هذه الفئة السعرية.

ويحتوي الهاتف أيضاً على زر مخصص يمكن برمجته لتنفيذ مهام مختلفة، من بينها استخدامه كزر للطوارئ لإرسال تنبيه سريع إلى جهات اتصال محددة مسبقاً عند الحاجة.

واعتمدت HMD على دمج مساعد Doubao AI، المطور من شركة ByteDance المالكة لتطبيق tiktok، والذي يوفر مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، تشمل الترجمة الفورية بين الصينية والإنجليزية، وإنشاء الصور من خلال الأوامر النصية، والتعرف على محتوى الصور، إلى جانب المساعدة في الدراسة والإجابة عن الأسئلة التعليمية.

كما يأتي الهاتف بواجهة استخدام بسيطة، مع أدوات للرقابة الأبوية، ما يجعله خياراً مناسباً للأطفال أو للمستخدمين الراغبين في هاتف يوفر وظائف ذكية أساسية بعيداً عن تعقيدات الهواتف الذكية التقليدية.

ويدعم الهاتف كذلك خدمة Alipay لإجراء المدفوعات الإلكترونية، ما يعزز من عمليته رغم مواصفاته الأساسية.

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