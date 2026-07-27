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منوعات

بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية.. توقعات مُرعبة لماسك: هذا ما سيحصل بعد 5 سنوات

Lebanon 24
27-07-2026 | 01:54
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بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية.. توقعات مُرعبة لماسك: هذا ما سيحصل بعد 5 سنوات
بشأن الذكاء الاصطناعي ومستقبل البشرية.. توقعات مُرعبة لماسك: هذا ما سيحصل بعد 5 سنوات photos 0
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أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك مؤخرا ان "المستقبل سيكون مختلفاً تماماً عن الماضي، ولا يوجد تشبيه أو استعارة توضح حجم التغيير الذي سنشهده هنا".
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وقدم ماسك في أول مقابلة مطولة له مع مجلة الإيكونوميست منذ طرح أسهم شركة "سبيس إكس" للاكتتاب العام الضخم وجهة نظر متفائلة للغاية بشأن الذكاء الاصطناعي من الناحية التكنولوجية. 

ويعتقد ماسك أنه في غضون بضع سنوات فقط، سيتجاوز الذكاء الاصطناعي الذكاء البشري، وقد يصل عدد الروبوتات الشبيهة بالبشر إلى مليار روبوت، وسيؤدي "عصر الوفرة" المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى جعل النقود بلا معنى.

وقال: "لن يكون هناك أي شيء لا يستطيع الذكاء الاصطناعي القيام به بشكل أفضل من البشر، باستثناء كونه بشريًا، ربما".

وأعرب عن اعتقاده بأن الذكاء الاصطناعي قد يتجاوز مجموع الذكاء البشري في غضون 5 سنوات تقريبًا، لافتاً إلى أن النتيجة الأرجح هي عصر من الوفرة المذهلة حيث يستطيع أي شخص الحصول على أي شيء يخطر بباله.

وأضاف: "قد يبدو هذا الكلام ضربًا من الخيال... بالطبع هناك أمور قد تعرقل هذا التطور، مثل حرب نووية عالمية شاملة... ولكن بافتراض عدم وقوع حرب عالمية ثالثة، أعتقد أننا نتجه نحو عصر من الوفرة المذهلة. لذا، فهذه رسالة تفاؤل وحماس للمستقبل".

ويعتقد ماسك، الذي تعمل شركته لصناعة السيارات تسلا على تطوير روبوت عامل متعدد الأغراض يسمى أوبتيموس، أنه  في غضون 5 سنوات قد يكون هناك "ما لا يقل عن 100 مليون روبوت بشري، وربما مليار" يحل محل العمل اليدوي.
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