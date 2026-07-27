هاتف "فيفو" الجديد.. تجربة تصوير مختلفة ودقة أعلى

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تعمل شركة "فيفو" على تطوير كاميرا أمامية جديدة لسلسلة "Vivo X500"، في محاولة لتقديم تجربة تصوير مختلفة تحاكي مفهوم الكاميرات الأمامية المربعة الذي قدمته شركة "أبل"، ولكن مع دقة أعلى بكثير.ووفقًا لـ"Digital Chat Station"، فإن الهواتف "Vivo X500" و"Vivo X500 Pro" و"Vivo X500 Pro Max" قد تحصل على مستشعر أمامي جديد من "Sony" بدقة 68 ميغابكسل.وتستند هذه المعلومات إلى نماذج أولية لم تُعتمد بعد للإنتاج التجاري، ما يعني أن المواصفات قد تتغير قبل الإطلاق المتوقع في شهر سبتمبر/أيلول.وتأتي هذه التسريبات بعد تقارير سابقة تحدثت عن نية "Oppo" استخدام كاميرا أمامية بدقة 100 ميغابكسل في سلسلة "Find X10"، بينما يُشاع أيضًا أن "Samsung S27 Pro" و"Galaxy S27 Ultra" سيحصلان على كاميرات سيلفي جديدة، من دون تأكيد ما إذا كانت ستعتمد التصميم المربع نفسه.وكشف المسرب ذاته في تعليق على منصة Weibo أن vivo لا تعتزم حاليًا تبني تصميم الهواتف القابلة للطي ذات الشاشة الخارجية العريضة، وهو التوجه الذي بدأ ينتشر تدريجيًا في سوق الهواتف القابلة للطي.وبذلك، يبدو أن Vivo X Fold 7 سيحتفظ بالتصميم التقليدي، ولن يحاكي الشكل المتوقع لهاتف Ultra القابل للطي أو الهواتف المنافسة الأخرى.(إرم نيوز)