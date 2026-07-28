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تكنولوجيا وعلوم

كأنه روبوت محمول صغير.. هاتف جديد من Honor هذه مواصفاته

Lebanon 24
28-07-2026 | 01:42
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كأنه روبوت محمول صغير.. هاتف جديد من Honor هذه مواصفاته
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تتحضر شركة Honor لإطلاق هاتف جديد مجهز بكاميرا متحركة وتقنيات تجعله يتفاعل مع المستخدم وكأنه روبوت محمول صغير.

ويتميز الهاتف بكاميرته المثبتة على محور متحرك، لتلاحق حركات المستخدم وتتفاعل معه من خلال الذكاء الاصطناعي، لتسهيل توثيق الفيديوهات وخلق تجربة مميزة لمكالمات الفيديو.
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وحصل الجهاز أيضا على برمجيات تعمل بالذكاء الاصطناعي تمكن المستخدم من التحكم به عبر الأوامر الصوتية، ودعم بخوارزميات تسهل عمليات البحث عبر الإنترنت والتحكم بالأجهزة الذكية الأخرى.

وزوّد الهاتف بشاشة LTPO AMOLED بمقاس 6.8 بوصة، دقة عرضها (1280/2788) بيكسل، ترددها 120 هيرتز، ويعمل بنظام "أندرويد-16" مع واجهات MagicOS 10، ومعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 المتطور، ومعالج رسوميات Adreno 840، وذاكرة تخزين داخلية تصل سعتها إلى 1 تيرابايت.

وحصلت كاميرته الأساسية على عدة عدسات بدقة (200+200+50) ميغابيكسل، وجهّزت بمستشعر لتوثيق فيديوهات وصور ثلاثية الأبعاد، وكاميرته الأمامية جاءت بدقة 50 ميغابيكسل مع مستشعر 3D، ولها القدرة على توثيق فيديوهات 4K.

ودعمته Honor بمنفذي Nano-SIM  لشرائح الاتصال، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية bluetooth 6.0، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 120 واط.(روسيا اليوم)
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