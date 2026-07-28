غوغل توقف دعم "يوتيوب" على هذه الهواتف

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بدأت شركة بوقف الدعم التقني لتطبيق " " على بعض نماذج الهواتف الذكية التي تعمل بأنظمة "أندرويد" القديمة، ما سيؤثر على ملايين مستخدمي التطبيق عبر تلك الأجهزة.ولفتت غوغل إلى أنها بدأت بإيقاف الدعم الفني لتطبيق "يوتيوب" على الهواتف التي تعمل بنظام 6.0 Marshmallow والإصدارات الأقدم من "أندرويد"، في خطوة تهدف إلى تشجيع المستخدمين على الانتقال إلى الإصدارات الأحدث التي توفر مستويات أعلى من الأمان.وأكدت أنها ستواصل دعم الأجهزة التي تعمل بنظام Android 7.0 Nougat والإصدارات الأحدث، محذرة من أن استخدام أنظمة التشغيل القديمة قد يعرض المستخدمين لثغرات أمنية يمكن أن يستغلها للوصول إلى الأجهزة والبيانات الشخصية.وينصح خبراء التقنية مستخدمي الهواتف المتأثرة بالاعتماد على "يوتيوب" عبر متصفح في حال توقف التطبيق عن العمل، مع التحقق من توافر أي تحديثات للتطبيق أو التفكير في ترقية أجهزتهم إلى هواتف أحدث لضمان استمرار الدعم والحصول على أحدث معايير الحماية.