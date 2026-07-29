تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

قمر الغزال.. فرصة نادرة لمشاهدة قمر مكتمل مذهل هذا الأسبوع

Lebanon 24
29-07-2026 | 00:53
A-
A+
قمر الغزال.. فرصة نادرة لمشاهدة قمر مكتمل مذهل هذا الأسبوع
قمر الغزال.. فرصة نادرة لمشاهدة قمر مكتمل مذهل هذا الأسبوع photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يستعد القمر المكتمل في تموز لتقديم مشهد لافت هذا الأسبوع، مع ظهور ما يُعرف باسم "قمر الغزال" في السماء، وسط توقعات بأن يكون واضحاً في حال صفاء الأجواء.
Advertisement

ويُعرف هذا القمر أيضاً باسم "قمر الرعد" أو "قمر القش"، وهو من أبرز الأقمار المكتملة في فصل الصيف، إذ يظهر كبيراً ومنخفضاً في الأفق خلال الليل.

ويعود اسم "قمر الغزال" إلى تقاليد لدى السكان الأصليين في أميركا الشمالية، إذ لاحظوا أن ذكور الغزلان، التي تُعرف باسم bucks، تبدأ في هذه الفترة من السنة بإعادة نمو قرونها بعد سقوطها.

أما اسم "قمر الرعد"، فيرتبط بكثرة العواصف الرعدية خلال هذا الموسم، بينما استخدم المزارعون اسم "قمر القش" لأن شهر تموز يتزامن مع موسم حصاد القش السنوي.

ورغم أن كثيرين يلاحظون أن القمر يبدو أكبر من المعتاد، إلا أن ذلك لا يعني أنه أصبح فعلاً أقرب إلى الأرض أو أكبر حجماً. فما يحدث هو خدعة بصرية مرتبطة بموقعه المنخفض قرب الأفق.

فعندما يظهر القمر قرب المباني أو الأشجار أو الجبال، تقارنه العين تلقائياً بهذه الأجسام، ما يجعله يبدو أكبر وأكثر حضوراً في السماء.

كما قد يظهر القمر بلون أصفر أو برتقالي، بحسب مكان المشاهدة وظروف الطقس. والسبب أن ضوء الشمس المنعكس عن سطح القمر يمر عبر طبقة أكثر سماكة من الغلاف الجوي عندما يكون القمر منخفضاً في الأفق.

وخلال هذه العملية، يعمل الغلاف الجوي على تشتيت الضوء الأزرق والبنفسجي، بينما تبقى الألوان الأقرب إلى الأصفر والبرتقالي أكثر وضوحاً للعين.

ويمكن رؤية قمر الغزال من مناطق مختلفة حول العالم، بما في ذلك بريطانيا، حيث يتزامن ظهوره مع موجة حر قوية تشهدها البلاد.

وبين تسمياته القديمة وتفسيره العلمي البسيط، يبقى قمر تموز واحداً من أكثر مشاهد الصيف جذباً، خصوصاً عندما يرتفع ببطء فوق الأفق ويمنح السماء لوناً دافئاً ومشهداً غير معتاد. (the mirror) 
مواضيع ذات صلة
إيران أمام فرصة نادرة.. هل تحوّل الاتفاق مع واشنطن إلى إنقاذ اقتصادي؟
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
فوائد مذهلة للشاي.. إليكم هذا الخبر
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: الرئيس السوري "مذهل"
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس سلام: رهاننا ان يفتح تشغيل هذا المطار فرصا جديدة في النقل والشحن والتجارة والسياحة
lebanon 24
Lebanon24
29/07/2026 14:09:54 Lebanon 24 Lebanon 24

بريطانيا

الشمالي

الغزال

الشمال

مار ال

العلم

العين

جوي ✊

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:30 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-07-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:20 | 2026-07-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-07-29
Lebanon24
03:55 | 2026-07-29
Lebanon24
03:32 | 2026-07-29
Lebanon24
01:06 | 2026-07-29
Lebanon24
23:00 | 2026-07-28
Lebanon24
16:27 | 2026-07-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24