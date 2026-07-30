أبل تكشف برنامجًا جديدًا لاستئجار أجهزتها

أطلقت "أبل" رسميًا برنامج Apple Upgrade ليحل محل برنامج Upgrade Program، لكنه هذه المرة لا يقتصر على هواتف آيفون فقط، بل يشمل أيضًا أجهزة ماك وآيباد وApple Watch.

ويتيح البرنامج للمستخدمين استئجار أجهزة "أبل" مقابل أقساط شهرية، مع إمكانية الترقية إلى جهاز أحدث قبل انتهاء مدة العقد، أو شراء الجهاز في نهاية فترة التأجير، أو إعادته إلى الشركة دون امتلاكه، بحسب تقرير نشره موقع "appleinsider" واطلعت عليه "العربية Business".

مدة الاشتراك

تختلف مدة العقد بحسب نوع الجهاز:

- آيفون وساعات أبل: 12 أو 24 شهرًا.

- آيباد وماك : 24 أو 36 شهرًا.

وتختلف قيمة القسط الشهري حسب الجهاز، وسعة التخزين، ومدة العقد، بالإضافة إلى أي قيمة ناتجة عن استبدال جهاز قديم (Trade-In).

وفيما يلي الأسعار الأساسية دون احتساب أي خصومات أو استبدال:

أسعار آيفون

- iPhone 17e على 12 شهراً: 24.99 دولار.

- iPhone 17e على 24 شهراً: 17.99 دولار.

- آيفون 17 على 12 شهراً: 32.99 دولار.

- آيفون 17 على 24 شهراً: 22.99 دولار.

- آيفون إير على 12 شهراً: 41.99 دولار.

- آيفون إير على 24 شهراً: 28.99 دولار.

- آيفون 17 برو على 12 شهراً: 45.99 دولار.

- آيفون 17 برو على 24 شهراً: 31.99 دولار.

- آيفون 17 على 12 شهراً: 49.99 دولار.

- آيفون 17 برو على 24 شهراً: 34.99 دولار.

أسعار آيباد

- آيباد ميني على 12 شهراً: 15.99 دولار.

- آيباد ميني على 24 شهراً: 11.99 دولار.

- آيباد إير 11 بوصة على 12 شهراً: 19.99 دولار.

- آيباد إير 11 بوصة على 24 شهراً: 15.99 دولار.

- آيباد برو 11 بوصة على 12 شهراً: 31.99 دولار.

- آيباد برو 11 بوصة على 24 شهراً: 24.99 دولار.

أسعار ماك

- 13 M5 على 24 شهراً: 34.99 دولار.

- إير 13 M5 على 36 شهراً: 24.99 دولار.

- ماك بوك برو 14 M5 على 24 شهراً:53.99 دولار.

- ماك بوك برو 14 M5 على 36 شهراً: 38.99 دولار.

- آي ماك M4 على 24 شهراً: 40.99 دولار.

- آي ماك M4 على 36 شهراً: 28.99 دولار.

- ماك ستوديو M4 Max على 24 شهراً: 67.99 دولار.

- ماك ستوديو M4 Max على 36 شهراً: 48.99 دولار.

أسعار Apple Watch

- ساعة أبل Series 11 على 12 شهراً: 21.99 دولار.

- ساعة أبل Series 11 على 24 شهراً: 11.99 دولار.

- ساعة أبل ألترا 3 على 12 شهراً: 44.99 دولار.

- ساعة أبل ألترا 3 على 24 شهراً: 24.99 دولار.

- ساعة أبل Series 11 Hermès على 12 شهراً: 76.04 دولار.

- ساعة أبل Series 11 Hermès على 24 شهراً: 40.78 دولار.

- ساعة أبل ألترا 3 Hermès على 12 شهراً: 87.28 دولار.

- ساعة أبل ألترا 3 Hermès على 24 شهراً: 47.03 دولار.

ماذا يحدث بعد انتهاء العقد؟

عند انتهاء مدة الاشتراك، تمنح "أبل" المستخدم ثلاثة خيارات:

- إعادة الجهاز وإنهاء العقد دون أي التزامات إضافية.

- إعادة الجهاز والترقية إلى إصدار أحدث، مع بدء عقد جديد.

- دفع المبلغ المتبقي لامتلاك الجهاز بشكل نهائي.

على سبيل المثال، إذا استأجر المستخدم هاتف iPhone 17e لمدة 24 شهرًا مقابل 17.99 دولارًا شهريًا، فسيدفع خلال مدة العقد 431.76 دولارًا من أصل السعر الكامل البالغ 599 دولارًا، وسيبقى عليه 167.24 دولارًا إذا أراد الاحتفاظ بالهاتف.

لم تُعد الجهاز؟

تحذر "أبل" من أن الاحتفاظ بالجهاز بعد انتهاء العقد دون إعادته أو دفع المبلغ المتبقي قد يؤدي إلى فرض رسوم شهرية إضافية، وقد تكون أعلى من قيمة القسط الأصلي.

كما أنه إذا مرّ ستة أشهر بعد انتهاء العقد دون اتخاذ أي إجراء، فقد تُحصّل الشركة تلقائيًا المبلغ المتبقي لشراء الجهاز.

هل البرنامج أوفر من الشراء؟

رغم أن الأقساط الشهرية تبدو منخفضة مقارنة بسعر الجهاز الكامل، فإن Apple Upgrade ليس برنامج تقسيط تقليديًا، بل هو نظام تأجير.

وخلال فترة العقد لا يمتلك المستخدم الجهاز فعليًا، وإنما يدفع مقابل استخدامه، بينما يظل خيار الشراء متاحًا فقط بعد سداد القيمة المتبقية.

لذلك، يناسب البرنامج الأشخاص الذين يفضلون ترقية أجهزتهم باستمرار، في حين قد يكون الشراء المباشر أو التقسيط التقليدي أكثر جدوى لمن يخطط للاحتفاظ بجهازه لسنوات طويلة.