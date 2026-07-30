بعد غياب..."Winamp" يعيد اختراع تجربة الاستماع للموسيقى

يستعد "Winamp" للعودة إلى سباق الموسيقى الرقمية من جديد، من تراجع دوره أمام منصات البث الحديثة، عبر إطلاق منصة موسيقية جديدة تسعى إلى الجمع بين تجربة تشغيل الملفات المحلية وخدمات البث المدفوعة، في محاولة لمنافسة عمالقة القطاع مثل "Spotify" و"Apple Music".

وأعلن "Winamp" عن شراكة مع شركة "Deezer" لتشغيل خدمة الاشتراك الموسيقي الجديدة التي يعتزم إطلاقها، حيث ستوفر "Deezer" تقنيتها الخاصة بنظام العلامة البيضاء (White Label)، إلى جانب مكتبتها الموسيقية العالمية المرخصة، بينما يحتفظ "Winamp" بهويته التجارية وتجربة الاستخدام الخاصة به.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة لإطلاق الجيل الجديد من مشغل "Winamp" خلال النصف الأول من عام 2027، إذ تراهن الشركة على إعادة ابتكار مفهوم مشغلات الموسيقى في عصر البث، من خلال دمج خدمات الموسيقى المدفوعة مع مكتبات المستخدمين المحلية، ومحطات الراديو عبر الإنترنت، والبودكاست، والمحتوى الصوتي المخزن سحابيًا داخل تطبيق واحد.

وأكدت الشركة أن المنصة الجديدة ستركز على توفير تجربة أكثر تخصيصًا للمستخدم، عبر واجهة قابلة للتعديل، وميزات اجتماعية، وأدوات تساعد على اكتشاف الموسيقى وتنظيمها والاستماع إليها بطريقة أكثر مرونة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى تقديم تجربة مختلفة عن خدمات البث التقليدية.

ويواجه "Winamp" تحديًا كبيرًا في سوق تسيطر عليه منصات كبرى مثل "Spotify" و"Apple Music" و" Music"، إلا أن الشركة تراهن على قاعدة مستخدميها الحالية، حيث تشير إلى أن نسخة سطح المكتب المجانية من المشغل لا تزال تضم أكثر من 40 مليون مستخدم نشط.

وتعتمد عودة "Winamp" أيضًا على موجة الحنين إلى التقنيات الكلاسيكية، بعد عودة الاهتمام بأجهزة مثل مشغلات MP3 وأشرطة الكاسيت، إذ تسعى الشركة إلى المزج بين تجربة الاستماع التقليدية والتقنيات الحديثة للبث الموسيقي.

وخلال السنوات الماضية، خاض "Winamp" محاولات متعددة لإحياء العلامة التجارية، من بينها تجربة دمج تقنيات NFT ضمن المشغل، قبل أن تتجه استراتيجيته نحو دعم الفنانين وصناع المحتوى عبر أدوات لتحقيق الدخل والتواصل مع الجمهور وتوزيع الأعمال الموسيقية.

ويأمل "Winamp" من خلال خطته الجديدة في استعادة مكانته في سوق الصوت الرقمي، مستفيدًا من إرثه التاريخي مع ملفات MP3، ولكن برؤية تتناسب مع عصر البث الموسيقي والذكاء الاصطناعي.