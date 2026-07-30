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تكنولوجيا وعلوم

لعشاق التصوير.. هواوي تعلن عن واحد من أفضل هواتفها

Lebanon 24
30-07-2026 | 10:28
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لعشاق التصوير.. هواوي تعلن عن واحد من أفضل هواتفها
لعشاق التصوير.. هواوي تعلن عن واحد من أفضل هواتفها photos 0
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أعلنت هواوي عن هاتف Pura 90s Pro Max الجديد الذي جهّز بمواصفات وكاميرات متطورة ليمكن المستخدمين من توثيق صور وفيديوهات عالية الجودة.
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وأتت كاميرا الهاتف الأساسية ثلاثية العدسة بدقة (200+50+40) ميغابيكسل، وجهّزت بعدسة telephoto وعدسة ultrawide، ومستشعر ليزري لتحديد المسافات وعمق الصورة، أما كاميرته الأمامية فجاءت بدقة 13 ميغابيكسل، قادرة على توثيق فيديوهات 4K.

وأتى هيكله مقاوما للماء والغبار وفق معيار IP68/IP، أبعاده (164/77.1/8.1) ملم، وزنه 230 غ.
 
وشاشته أتت LTPO OLED بمقاس 6.9 بوصة، دقة عرضها (1380/28809 بيكسل، ترددها 120 هيرتز، كثافتها 460 بيكسل/الإنش تقريبا، وحميت بطبقة Kunlun Glass المقاومة للصدمات والخدوش.
 
ويعمل الجهاز بنظام "أندرويد-16" مع واجهات EMUI 16، ومعالج Kirin 9030S، ومعالج رسوميات Maleoon 935F، وذواكر وصول عشوائي 12 غيغابايت، وذواكر داخلية 256/512 غيغابايت.

دعمته هواوي بتقنية eSIM ومنفذي Nano-SIM للاتصال بالشبكات الخلوية، ومنفذ USB Type-C، وشريحة NFC، وماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، وتقنية Infrared للتحكم بالإلكترونيات عن بعد، وبطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تعمل مع شاحن فائق السرعة باستطاعة 100 واط، ويمكن شحنها بشاحن لاسلكي باستطاعة 80 واط. (روسيا اليوم) 

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