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تكنولوجيا وعلوم

هل يكون هذا الهاتف مستقبل التكنولوجيا؟

Lebanon 24
31-07-2026 | 01:25
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هل يكون هذا الهاتف مستقبل التكنولوجيا؟
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تبدو Samsung واثقة بأن مستقبل الهواتف القابلة للطي يتجه نحو تصميم أعرض وأقصر، وهو ما يظهر بوضوح في هاتفها الجديد Z Fold 8.

وبحسب The Verge، لم تتعامل الشركة مع الهاتف كتصميم غريب أو تجربة جانبية، بل منحته اسم Z Fold 8، بما يوحي بأنه الشكل الذي تريد اعتماده كخيار أساسي للهواتف القابلة للطي في المرحلة المقبلة.

وتشير شائعات السوق إلى أن Apple قد تتجه في الاتجاه نفسه، مع توقعات بأن يأتي أول هاتف iphone قابل للطي، المنتظر إطلاقه في أيلول، بتصميم مشابه أكثر عرضاً وأقل طولاً.
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وبغض النظر عما إذا كان الفضل يعود إلى Apple أو Samsung أو حتى Huawei، التي سبقت الجميع في هذا النمط عبر هاتف Pura X Max، يبدو أن الفكرة بدأت تفرض نفسها.

فبعد أسبوع من الاستخدام، بدا Z Fold 8، وفق التقرير، مريحاً وطبيعياً رغم أنه من أقصر وأعرض الهواتف التي يمكن استخدامها. والأهم أن الشاشة الداخلية بنسبة 4:3 جعلت تجربة القراءة ومشاهدة الفيديو أفضل، ما دفع الكاتب إلى استخدامه كهاتف قابل للطي أكثر من أي موديل سابق.

لكن الهاتف ليس مثالياً. فبعض التطبيقات لا تتعامل بسلاسة كاملة مع الشاشة الخارجية القصيرة، رغم أن هذه المشكلة لا تظهر كثيراً. كما أن تقليص عدد الكاميرات من 3 في النسخة السابقة إلى كاميرتين فقط في النسخة الجديدة يُعد تراجعاً واضحاً، خصوصاً لهاتف يبلغ سعره 1899 دولاراً.

ورغم ذلك، يرى التقرير أن التصميم الجديد يملك فرصة حقيقية للاستمرار. فالهاتف لا يبدو كحل وسط، بل كتجربة أكثر نضجاً في فئة لا تزال تبحث عن شكلها النهائي.

ويبقى دخول Apple إلى سوق الهواتف القابلة للطي محطة حاسمة لمعرفة الاتجاه الذي ستتبناه الصناعة فعلاً. لكن حتى قبل ذلك، نجحت Samsung عبر Z Fold 8 في تقديم حجة قوية: الهاتف القابل للطي قد يكون أفضل عندما يكون أعرض، لا أطول.
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