خلال 5 سنوات.. مليارات الأشخاص سيمتلكون مساعدين شخصيين بالذكاء الاصطناعي

توقّع الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" مارك زوكربيرغ أن يصبح المساعد الشخصي المعتمد على جزءًا أساسيًا من حياة مليارات الأشخاص خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيرًا إلى أن هذه التقنية ستغير طريقة تعامل المستخدمين مع المهام اليومية.

وقال زوكربيرغ، خلال مؤتمر إعلان النتائج الفصلية للشركة، إنه من "غير المرجح للغاية" ألا يمتلك مليارات المستخدمين خلال خمس سنوات وكيلاً شخصيًا للذكاء الاصطناعي يفهم أهدافهم ويتولى تنفيذ مهامهم على مدار الساعة.

وأوضح أن هذه المساعدات المستقبلية ستكون قادرة على إدارة جوانب متعددة من حياة المستخدمين، بما يشمل الشؤون المالية والصحة والعلاقات الشخصية وإدارة المنزل.

وأضاف أن تطبيقات المراسلة، وعلى رأسها " "، ستكتسب أهمية أكبر مع انتشار وكلاء الذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى أن التطبيق أصبح بالفعل المنصة الرئيسية التي يتفاعل من خلالها المستخدمون مع خدمة "Meta AI".

وتأتي تصريحات زوكربيرغ في وقت تتنافس فيه كبرى شركات التكنولوجيا العالمية على تطوير وكلاء ذكاء اصطناعي لا تقتصر مهمتهم على تقديم الإجابات، بل تمتد إلى تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، وسط استثمارات متزايدة من شركات مثل " " و"أنثروبيك" في هذا المجال.

ورغم الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي، تواجه "ميتا" ضغوطًا بسبب حجم إنفاقها الضخم على تطوير هذه التقنيات. فقد انخفض التدفق النقدي الحر للشركة إلى 784 مليون دولار خلال الربع الأخير، مقارنة بـ8.55 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، بتراجع بلغ 91% نتيجة الإنفاق المكثف على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

كما سجلت وحدة Reality Labs التابعة للشركة، والمسؤولة عن تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، خسائر بلغت نحو 4.6 مليار دولار خلال الربع، لترتفع خسائرها التراكمية منذ عام 2021 إلى قرابة 88 مليار دولار.

وفي إطار تعزيز قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، أعلنت "ميتا" عن شراكة مع شركة "بلاك روك" لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي في مدينة إل باسو بولاية ، باستثمارات تصل إلى 14 مليار دولار.

وأكد زوكربيرغ أن المساعدين الشخصيين بالذكاء الاصطناعي سيكونون محور الجيل المقبل من منتجات الشركة ومصادر إيراداتها، مشيرًا إلى أن أكثر من مليون شركة بدأت بالفعل استخدام وكلاء الأعمال الذين أطلقتهم "ميتا" عبر تطبيقي "واتساب" و"ماسنجر" خلال الربع الحالي.