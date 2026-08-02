كويكب يحير العلماء بشكله غير المألوف

رصد علماء كويكبا غريبا في حزام الكويكبات بين والمشتري يمتلك ثلاثة فصوص، وهو أول جسم من هذا القبيل يكتشف على الإطلاق، إضافة إلى وجود قمر صغير يدور حوله.

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فالكويكب الذي يحمل اسم "44 نيسا" (44 Nysa)، ليس حديث الاكتشاف، بل يعود تاريخ رصده الأول إلى عام 1857، لكن التلسكوبات الحديثة كشفت أخيرا عن طبيعته الحقيقية التي ظلت غامضة لأكثر من قرن ونصف. وكانت المراقبات السابقة، بما فيها تلك التي أجراها تلسكوب هابل الفضائي، تشير فقط إلى أنه قد يكون ثنائي الفصوص (Lobes - الأجزاء أو الكتل الضخمة البارزة من جسم الكويكب)، مثل العديد من الكويكبات والمذنبات المعروفة، لكن الصور الجديدة غيرت هذه النظرة تماما.

وتمكن فريق بحثي بقيادة كيت مينكر من مرصد لويل في من الحصول على صور تفصيلية للكويكب باستخدام تلسكوبين عملاقين: التلسكوب الكبير (LBT) في أريزونا، والتلسكوب الكبير جدا (VLT) في تشيلي.

وقالت مينكر في بيان صحفي: "تكشف الصور عن جسم غير عادي بشكل ملحوظ، والتفسير الأكثر ترجيحا هو أن نيسا إما أن يكون مكونا من ثلاثة أجزاء منفصلة تلتصق ببعضها بفعل الجاذبية، وكأنها ثلاث كويكبات ملتحمة معا، أو أنه جسم واحد ذو شكل غير منتظم وشاذ تماما، لم يسبق للعلماء أن شاهدوا مثله من قبل".



وإلى جانب شكله الغريب، أظهرت الصور وجود قمر صغير لا يتجاوز عرضه كيلومترا واحدا، يدور حول "نيسا" على مسافة لا تقل عن 170 كيلومترا. وقد سمي هذا القمر مؤقتا S/2026 (44) 1، وتمكن العلماء من تتبع حركته المدارية بفضل رصده في حملتين منفصلتين.

وأطلق على الكويكب اسم "نيسا"، نسبة إلى الأرض الأسطورية التي نشأ فيها الإله اليوناني ديونيسوس على يد الحوريات. (روسيا اليوم)