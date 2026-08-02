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تكنولوجيا وعلوم

آبل تقترب من طرح iOS 27 Beta 5

Lebanon 24
02-08-2026 | 14:00
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آبل تقترب من طرح iOS 27 Beta 5
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تستعد شركة آبل لإطلاق الإصدار التجريبي الخامس من نظام iOS 27، متضمنًا مجموعة من التحسينات التي تستهدف تعزيز تجربة الاستخدام، مع اقتراب موعد الإطلاق الرسمي للنظام المتوقع في منتصف أيلول.

ويحمل التحديث تغييرات بارزة في تطبيق الكاميرا، إذ يتيح للمستخدمين تخصيص واجهة التطبيق عبر إضافة وإعادة ترتيب عناصر التحكم، مثل الفلاش، ووضع Live، والتحكم في العمق، وأنماط التصوير، والتعريض الضوئي، والمؤقت، بما يوفر وصولًا أسرع إلى الأدوات الأكثر استخدامًا.

كما توسّع آبل اعتماد تصميم Liquid Glass داخل النظام، مع إضافة تأثيرات الشفافية إلى مزيد من عناصر الواجهة، بما في ذلك مؤشر مستوى الصوت، وسط توقعات بوصول هذا التصميم أيضًا إلى مركز التحكم، في إطار توحيد الهوية البصرية للنظام.

وفي إطار الاستعداد للإصدار النهائي، تعتزم آبل تسريع وتيرة طرح النسخ التجريبية، حيث يُنتظر إصدار Developer Beta 5 في 3 أغسطس، ثم Public Beta 3 في 5 أغسطس، قبل الانتقال إلى تحديثات أسبوعية بدءًا من منتصف أغسطس، بهدف تحسين الأداء ومعالجة الملاحظات قبل الإطلاق الرسمي.

وتشير التوقعات إلى أن الأسابيع المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسينات والإضافات، في إطار سعي آبل لتقديم نظام أكثر استقرارًا ومرونة، مع خيارات تخصيص أوسع وتجربة استخدام أكثر سلاسة.

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الإصدار التجريبي

مركز التحكم

التحكم في

حسين ال

الملاح

الملا

أغسطس

دمين

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