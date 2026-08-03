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تكنولوجيا وعلوم

معركة الهواتف بدأت.. هذا ما سيشهده شهر آب

Lebanon 24
03-08-2026 | 16:00
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معركة الهواتف بدأت.. هذا ما سيشهده شهر آب
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يشهد شهر آب زخماً غير مسبوق في سوق الهواتف الذكية، مع استعداد عدد من كبرى شركات التكنولوجيا للكشف عن أحدث أجهزتها، في ظل منافسة متصاعدة تتركز على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحسين الأداء والكاميرات وعمر البطارية، في محاولة لاستقطاب المستخدمين وإنعاش السوق العالمية.
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وتتصدر غوغل المشهد مع إعلانها تنظيم حدث "Made by Google" في 12 آب بمدينة نيويورك، حيث من المنتظر أن تكشف عن سلسلة Pixel 11، التي تضم أربعة طرازات هي: Pixel 11 وPixel 11 Pro وPixel 11 Pro XL وPixel 11 Pro Fold، على أن يبدأ فتح باب الطلبات المسبقة في اليوم نفسه.


وبحسب التسريبات، ستعمل الهواتف الجديدة بمعالج Tensor G6 المصنّع بتقنية 2 نانومتر، ما يوفر أداءً أعلى وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة مقارنة بالجيل السابق. كما ستحصل السلسلة على تحديثات كبيرة في قدرات الذكاء الاصطناعي عبر منصة Gemini، التي ستقدم أدوات أكثر تطوراً للكتابة والترجمة الفورية وتلخيص النصوص، فضلاً عن تحسينات في تحرير الصور والفيديو وإنشاء المحتوى مباشرة من الهاتف.


وفي مجال التصوير، تشير المعلومات إلى أن غوغل ستواصل تطوير أنظمة الكاميرات المعروفة بمعالجة الصور الحاسوبية، مع تحسين جودة التقريب الرقمي، ورفع دقة التصوير الليلي، وتسريع معالجة الصور بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تطوير النسخة القابلة للطي Pixel 11 Pro Fold لتصبح أنحف وأخف وزناً وأكثر متانة.


ولا تقتصر المنافسة على غوغل، إذ تستعد ريدمي لإطلاق سلسلة Redmi Note 17، فيما تعمل فيفو على طرح هواتف جديدة تستهدف الفئة المتوسطة، إلى جانب أجهزة مرتقبة من بوكو وإنفينيكس، مع تركيز واضح على تقديم مزايا ذكاء اصطناعي كانت تقتصر في السابق على الهواتف الرائدة.


وفي الوقت نفسه، بدأت سامسونغ طرح هواتف جديدة في بعض الأسواق، من بينها galaxy F70 Pro 5G، الذي يأتي ببطارية كبيرة ومعالج حديث، إضافة إلى تعهد الشركة بتوفير ست سنوات من التحديثات الأمنية والبرمجية، في خطوة تهدف إلى تعزيز ثقة المستخدمين وإطالة العمر الافتراضي للأجهزة.


ويرى محللون أن المنافسة في سوق الهواتف الذكية لم تعد تعتمد فقط على قوة المعالج أو جودة الكاميرا، بل أصبحت ترتكز بصورة متزايدة على قدرات الذكاء الاصطناعي، مثل المساعدات الذكية، والترجمة الفورية، وإنشاء المحتوى، وتحرير الصور والفيديو، إلى جانب سرعة وصول التحديثات البرمجية والأمنية.


ويأتي هذا الحراك قبل أسابيع من موسم الخريف، الذي يشهد عادة إطلاق أجهزة جديدة من شركات كبرى، ما يجعل شهر أغسطس محطة مهمة قد تحدد ملامح المنافسة في سوق الهواتف الذكية خلال النصف الثاني من عام 2026، وسط توقعات بأن تواصل الشركات الاستثمار بكثافة في تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها العامل الأكثر تأثيراً في قرارات المستهلكين خلال المرحلة المقبلة.
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