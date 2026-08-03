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تكنولوجيا وعلوم

"علي بابا" تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً ينافس عمالقة القطاع

Lebanon 24
03-08-2026 | 10:17
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علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً ينافس عمالقة القطاع
علي بابا تطلق نموذج ذكاء اصطناعي جديداً ينافس عمالقة القطاع photos 0
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أطلقت شركة علي بابا أحدث نماذجها الرائدة للذكاء الاصطناعي Qwen3.8-Max، مؤكدة أن أداءه يضاهي أبرز النماذج العالمية، بينها Fable 5 التابع لشركة أنثروبيك.

ويعتمد النموذج على 2.4 تريليون بارامتر، وحقق نتائج متقدمة في عدد من الاختبارات المرجعية، متفوقاً في بعضها على نموذج Kimi K3 من شركة Moonshot، الذي أثار اهتماماً واسعاً عند إطلاقه مؤخراً.

وبحسب النتائج التي نشرتها الشركة، سجل Qwen3.8-Max أداءً مماثلاً، وأحياناً أفضل، من Fable 5، الذي يخضع لقيود تصدير أميركية بسبب قدراته المتقدمة.

ويأتي إطلاق النموذج بعد تصاعد المنافسة بين شركات الذكاء الاصطناعي الصينية، عقب النجاح الذي حققه Kimi K3، بينما وسّعت DeepSeek الأسبوع الماضي إتاحة أحدث نماذجها V4 Flash.

وقال في-سيرن لينغ، المدير التنفيذي في بنك يونيون بانكير بريفيه، إن كثيراً من المستثمرين لا يزالون يقللون من قدرات نماذج الذكاء الاصطناعي الصينية، رغم أن الفجوة مع المنافسين العالميين تتقلص بسرعة.

وارتفع سهم علي بابا بنسبة 7.3% في بورصة هونغ كونغ، مسجلاً أكبر مكاسب له في نحو شهر.

وتعتزم الشركة إتاحة أوزان Qwen3.8-Max للتنزيل الأسبوع المقبل، بما يسمح للمطورين بتخصيص النموذج، في خطوة تعزز المنافسة مع شركات صينية مثل Moonshot وDeepSeek وZ.ai وByteDance.

وأكدت علي بابا أن النموذج يتميز بكفاءة عالية في البرمجة الذاتية والمهام طويلة المدى، وتمكن خلال الاختبارات الداخلية من تنفيذ مشروع هندسة برمجيات بشكل مستقل على مدى 16 يوماً، مع تحسين كفاءة التشغيل عبر تقليل استهلاك الموارد وزمن الاستجابة.

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