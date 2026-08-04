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تكنولوجيا وعلوم

خطوات فعالة لاستعادة سرعة حاسوب "ويندوز 11"

Lebanon 24
04-08-2026 | 02:00
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خطوات فعالة لاستعادة سرعة حاسوب ويندوز 11
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مع مرور الوقت، قد يلاحظ مستخدمو الحواسيب تراجعاً تدريجياً في سرعة الأجهزة واستجابتها مقارنة بأدائها عند شرائها لأول مرة. ولا يستثنى من ذلك أجهزة "ويندوز 11"، إذ تتراكم مع الاستخدام البرامج التي تعمل في الخلفية، والملفات المؤقتة، والعمليات التي تستهلك موارد النظام.

ولا يتطلب تحسين أداء الحاسوب بالضرورة إعادة تثبيت نظام التشغيل من جديد، إذ يمكن عبر مجموعة من الخطوات البسيطة استعادة جزء كبير من السرعة، إلى جانب إجراء بعض الترقيات في مكونات الجهاز عند الحاجة.

إزالة البرامج غير الضرورية

تحتوي العديد من الأجهزة على تطبيقات مثبتة مسبقاً لا يستخدمها صاحب الحاسوب، لكنها تستهلك مساحة التخزين وموارد النظام. ويمكن حذف هذه البرامج من خلال قائمة "ابدأ" أو عبر إعدادات "ويندوز" ضمن قسم التطبيقات، مع إمكانية ترتيبها بحسب الحجم أو تاريخ التثبيت لاكتشاف التطبيقات الأكثر استهلاكاً.

تقليل برامج بدء التشغيل

تعمل بعض التطبيقات تلقائياً عند تشغيل الحاسوب، ما يؤدي إلى إبطاء عملية الإقلاع واستهلاك الذاكرة والمعالج. ويمكن التحكم بهذه البرامج من خلال "مدير المهام" ثم الانتقال إلى قسم تطبيقات بدء التشغيل وتعطيل البرامج غير الضرورية.

تنظيف مساحة التخزين

قد يؤدي امتلاء وحدة التخزين إلى تراجع سرعة الجهاز، حتى مع استخدام الأقراص الحديثة من نوع SSD. ويساعد تفعيل ميزة "استشعار التخزين" في ويندوز 11 على حذف الملفات المؤقتة وتنظيف سلة المهملات تلقائياً واستعادة مساحة إضافية.

فحص الجهاز من البرمجيات الضارة

قد تكون الفيروسات أو برامج التجسس أو برمجيات التعدين الخفي سبباً في بطء الحاسوب وارتفاع حرارة مكوناته. ويُنصح بإجراء فحص شامل باستخدام أداة "microsoft Defender" أو برامج متخصصة لاكتشاف التهديدات وإزالتها.

تعديل إعدادات الطاقة

يمكن رفع أداء الجهاز عبر تغيير وضع الطاقة إلى "أفضل أداء" من إعدادات النظام، وهو خيار يمنح المعالج قدرة أكبر، لكنه قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، خصوصاً في الحواسيب المحمولة.

مراقبة التطبيقات المستهلكة للموارد

قد تتسبب بعض البرامج في استهلاك غير طبيعي للمعالج أو الذاكرة. ويمكن اكتشاف هذه التطبيقات من خلال "مدير المهام" وترتيب العمليات بحسب استهلاكها للموارد، ثم إغلاقها أو حذفها إذا تكررت المشكلة.

الحفاظ على تحديث النظام

تتضمن تحديثات ويندوز إصلاحات أمنية وتحسينات للأداء وتعريفات أحدث للمكونات. لذلك يُنصح بالتأكد من تثبيت آخر التحديثات عبر إعدادات "windows Update".

الاستفادة من أدوات الصيانة المدمجة

يوفر "ويندوز 11" أدوات مخصصة لاكتشاف الأخطاء وإصلاحها، كما يمكن استخدام تطبيق "Microsoft PC Manager" الذي يجمع مجموعة من أدوات تحسين الأداء، مثل تنظيف الملفات وإدارة برامج بدء التشغيل وتحرير الذاكرة.

ترقية الذاكرة ووحدة التخزين

إذا كان الحاسوب يعتمد على ذاكرة عشوائية بسعة 4 أو 8 غيغابايت، فقد تكون الترقية إلى 16 غيغابايت أو أكثر حلاً مناسباً لتحسين تشغيل البرامج المتعددة.

أما الترقية الأكبر تأثيراً فتتمثل في استبدال القرص الصلب التقليدي HDD بوحدة تخزين SSD أو M.2 NVMe، ما يسرّع تشغيل النظام وفتح التطبيقات بشكل ملحوظ.

تقليل المؤثرات البصرية

تستهلك الرسوم المتحركة والمؤثرات البصرية في ويندوز جزءاً من موارد الجهاز، ويمكن إيقاف بعضها من إعدادات الأداء لتحسين سرعة الاستجابة، خصوصاً على الأجهزة القديمة.

الحفاظ على برودة الجهاز

تؤثر الحرارة المرتفعة في أداء الحاسوب، إذ يقوم النظام بخفض سرعة المكونات لحمايتها. لذلك يُنصح بتنظيف فتحات التهوية والمراوح من الغبار، وتجنب إعاقة تدفق الهواء، وفحص المعجون الحراري عند الحاجة.

إيقاف بعض الخدمات غير الضرورية

يمكن تقليل استهلاك الموارد عبر تعطيل بعض الوظائف مثل فهرسة البحث أو الإشعارات والتلميحات، خاصة في الأجهزة ذات الإمكانات المحدودة.

تفعيل وضع الألعاب

يتيح "Game Mode" في ويندوز 11 تخصيص موارد المعالج ووحدة الرسومات بشكل أفضل أثناء تشغيل الألعاب، ما يساعد على تحسين الأداء وتجربة الاستخدام.

وبشكل عام، فإن الحفاظ على سرعة الحاسوب يعتمد على تنظيف النظام دورياً، وإدارة البرامج المثبتة، ومراقبة استهلاك الموارد، إلى جانب ترقية المكونات الأساسية عند الحاجة، مثل الذاكرة ووحدة التخزين.

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