"iPhone 20" قد يأتي بشاشات أكبر.. آبل تحضّر لتغيير في نسخة الذكرى العشرين

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وبحسب المسرّب المعروف على منصة "Weibo"، "Digital Chat Station"، تختبر "Apple" حالياً حجمين جديدين للشاشة في ما يُعتقد أنهما "iPhone 20 Pro" و"iPhone 20 Pro Max".ووفق التسريب، قد يأتي الطراز الأصغر بشاشة قياسها 6.4 بوصات، بينما قد يصل الطراز الأكبر إلى 7 بوصات كاملة.وفي حال صحت هذه المعلومات، فسيكون ذلك زيادة طفيفة مقارنة بهواتف "Apple" الرائدة الحالية. إذ يأتي "iPhone 17 Pro" بشاشة 6.3 بوصات، بينما يحمل "iPhone 17 Pro Max" شاشة 6.9 بوصات.ولا تبدو الزيادة كبيرة، لكنها قد تجعل أكبر هواتف "iPhone" حجماً أكبر من السابق، من دون تغيير جذري في شكل الجهاز.ويشير التسريب إلى أن "Apple" تنوي الحفاظ على نسبة إلى الارتفاع نفسها، ما يعني أن الشاشة ستكبر بدلاً من أن تصبح أطول أو أعرض بوضوح. وهذا قد يسمح بتوفير مساحة عرض أكبر مع الحفاظ على الإحساس المعتاد لهواتف "Pro".كما يتحدث التقرير عن تصميم جديد بلا حواف تقريباً، مع شاشة منحنية عند الأطراف الأربعة. ويتماشى ذلك مع شائعات سابقة تحدثت عن اختبار "Apple" شاشة "OLED" من "Samsung" بتقنية انحناء دقيق من الجهات الأربع.وقد يساعد هذا التصميم في تقليل ظهور الحواف حول الشاشة، مع انحناء خفيف للزجاج عند كل الأطراف.ويعزز التسريب الجديد معلومات سابقة تحدثت عن اختبار شاشة بقياس 6.96 بوصات، وهي قياس قد يُسوّق عملياً على أنه 7 بوصات، إلى جانب تقنية الشاشة المنحنية نفسها.مع ذلك، تبقى هذه المعلومات غير مؤكدة. فهاتف "iPhone 20" لا يزال بعيداً عن الإطلاق، وقد تتغير خطط "Apple" قبل الكشف الرسمي عنه.لكن إذا صحت التسريبات، فقد يكون "iPhone 20" محطة تصميمية مهمة في تاريخ الهاتف، تجمع بين أكبر شاشات "Pro" التي قدمتها "Apple" حتى الآن، ومظهر جديد يواكب الذكرى العشرين لإطلاق "iPhone".