من "واتسآب".. تحديثات جديدة وهذه تفاصيلها

Advertisement

ومن أبرز الإضافات، ميزة "@الكل" التي تتيح إرسال تنبيه إلى جميع أعضاء المجموعة دفعةً واحدةً، من دون الحاجة إلى الإشارة إلى كل عضو على حدة. وتستهدف هذه الميزة الرسائل المهمة والعاجلة، مثل إعلانات إغلاق المدارس أو المكاتب، والمواعيد النهائية للفعاليات، والتغييرات المفاجئة في الخطط.وأوضحت "واتساب" أن استخدام ميزة "@الكل" سيقتصر على مشرفي المجموعات التي يزيد عدد أعضائها على 32 شخصاً، كما ستظهر هذه التنبيهات حتى داخل الدردشات المكتومة، مع إمكانية تعطيل إشعارات "@الكل" بشكل مستقل عبر إعدادات الإشعارات.وفي سياقٍ متصل، حصلت خاصية استطلاعات الرأي داخل المجموعات على ثلاث مزايا جديدة تمنح المستخدمين مرونةً أكبر في إدارة التصويت. إذ أصبح بالإمكان تحديد موعد لانتهاء التصويت وإغلاقه تلقائياً، وإخفاء أسماء المشاركين حتى لا تظهر اختياراتهم لبقية الأعضاء، بالإضافة إلى إمكانية تعديل سؤال خلال أول 15 دقيقةً بعد نشره لتصحيح الأخطاء أو توضيح الصياغة.وترى الشركة أن هذه التحسينات ستسهم في تسهيل اتخاذ القرارات داخل المجموعات، سواء لتحديد موعد اجتماع، أو اختيار موقع فعالية، أو أي قرارات جماعية أخرى.كذلك، أطلقت "واتساب" خياراً جديداً يحمل اسم "إنشاء مجموعة مشابهة"، يتيح إنشاء تضم أعضاء مجموعة حالية بضغطةٍ واحدةٍ، من دون الحاجة إلى إضافتهم يدوياً.وقالت الشركة إن هذه الميزة ستكون مفيدةً لإنشاء محادثات جانبية، مثل التخطيط لحفلات مفاجئة، أو تنظيم تفاصيل مناسبة، أو مناقشة موضوع محدد بعيداً عن المجموعة الرئيسية، بما يساعد على تقليل ازدحام الرسائل داخل الدردشة الأصلية.وأكدت "واتساب" أنها تواصل تطوير تجربة الدردشات الجماعية، في ظل تجاوز عدد مستخدمي التطبيق ثلاثة مليارات مستخدم حول العالم.