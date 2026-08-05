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تكنولوجيا وعلوم

كيف تحمي هاتفك من الحرارة الزائدة داخل السيارة؟ نصائح ضرورية

Lebanon 24
05-08-2026 | 08:00
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كيف تحمي هاتفك من الحرارة الزائدة داخل السيارة؟ نصائح ضرورية
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قد يبدو ترك الهاتف الذكي داخل السيارة أو استخدامه لفترات طويلة خلال فصل الصيف أمراً عادياً، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة قد يحوله إلى مصدر خطر على الجهاز.
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وفعلياً، فإن الحرارة المرتفعة لا تؤثر فقط في أداء الهاتف وعمر البطارية، بل قد تتسبب في تلف دائم لبعض مكوناته، وقد ترفع في الحالات القصوى مخاطر مرتبطة بسلامة البطارية.

وتزداد احتمالات ارتفاع حرارة الهاتف داخل السيارة مع تعرض المقصورة لأشعة الشمس المباشرة، أو عند تشغيل تطبيقات الملاحة، أو شحن الجهاز خلال القيادة.
 
وفي ما يلي أبرز الإرشادات التي تساعد في الحفاظ على الهاتف ضمن درجات حرارة آمنة.

إبعاد الهاتف عن أشعة الشمس

يُعد تثبيت الهاتف فوق لوحة القيادة من أكثر الأسباب شيوعاً لارتفاع حرارته، إذ يتعرض مباشرة لأشعة الشمس عبر الزجاج الأمامي، فيما تنقل لوحة القيادة نفسها مزيداً من الحرارة إلى الجهاز.

ولذلك، يُنصح بتثبيت الهاتف في مكان بعيد عن أشعة الشمس قدر الإمكان، خصوصاً عند استخدامه للملاحة أو إجراء المكالمات، مع تجنب تركه فوق لوحة القيادة لفترات طويلة.

استخدام المكيف بطريقة صحيحة

قد يساعد وضع الهاتف بالقرب من إحدى فتحات تكييف الهواء في تبديد الحرارة، لكن من الأفضل تجنب تعريضه لتيار هواء شديد البرودة بشكل مفاجئ، ولا سيما في الأجواء الرطبة، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكوّن رطوبة داخلية تضر بمكونات الجهاز.

ويُفضل الاكتفاء بتدفق هواء معتدل يساعد على خفض حرارة الهاتف تدريجاً.

إزالة الغطاء عند الحاجة

تؤدي بعض الأغطية الواقية، خصوصاً المصنوعة من السيليكون أو البلاستيك، إلى احتجاز الحرارة داخل الهاتف، رغم دورها في حمايته من الصدمات.

وفي حال ملاحظة ارتفاع حرارة الجهاز خلال القيادة، قد يكون من المفيد إزالة الغطاء مؤقتاً لتسهيل تبديد الحرارة.

عدم ترك الهاتف داخل السيارة

كذلك، يُحذَّر من ترك الأطفال أو الحيوانات الأليفة داخل السيارات المغلقة، لا يُنصح أيضاً بترك الهاتف داخل السيارة بعد إيقافها، إذ يمكن أن ترتفع درجة الحرارة في المقصورة سريعاً إلى مستويات قد تؤدي إلى تلف البطارية أو تقصير عمرها.

تجنب شحن الهاتف وهو ساخن

يُعد شحن الهاتف داخل السيارة، وخاصةً عبر الشحن اللاسلكي، من أبرز العوامل التي تسهم في ارتفاع حرارته، لأن الشحن اللاسلكي يولد حرارة أكبر مقارنة بالشحن السلكي.

وإذا كان الهاتف ساخناً بالفعل، فمن الأفضل تأجيل شحنه حتى تنخفض حرارته إلى المستوى الطبيعي.

تقليل الضغط على المعالج

يزداد استهلاك المعالج عند تشغيل تطبيقات الملاحة، أو رفع سطوع الشاشة إلى أقصى درجة، أو تشغيل الألعاب والتطبيقات الثقيلة، ما يؤدي إلى ارتفاع حرارة الهاتف.

ولتقليل ذلك، يُنصح بخفض سطوع الشاشة إلى الحد المناسب، وإيقاف الاتصالات اللاسلكية غير المستخدمة مثل البلوتوث إذا لم تكن هناك حاجة إليه، وتجنب تشغيل الألعاب أو تطبيقات تحرير الفيديو داخل السيارة، والاستغناء عن تطبيقات الملاحة في الطرق المعروفة إذا لم تكن هناك حاجة إليها.

ماذا تفعل عند ارتفاع حرارة الهاتف؟

إذا ظهرت رسالة تحذير تفيد بارتفاع حرارة الهاتف، أو أصبح الجهاز ساخناً بشكل ملحوظ، فمن الأفضل إبعاده فوراً عن أشعة الشمس وإيقاف تشغيله مؤقتاً حتى يبرد بصورة طبيعية.

وفي المقابل، لا يُنصح بمحاولة تبريده بسرعة عبر وضعه في الثلاجة أو تعريضه لبرودة شديدة، لأن التغير المفاجئ في درجة الحرارة قد يؤدي إلى إتلاف مكوناته.

ورغم أن الهواتف الذكية الحديثة مزودة بأنظمة لإدارة الحرارة، فإن الالتزام بهذه الإرشادات يساعد في الحفاظ على أداء الجهاز، وإطالة عمر البطارية، وتقليل احتمالات التعرض لأعطال قد تكون مكلفة. (aitnews)
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