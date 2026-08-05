خبر سار لمستخدمي "ويندوز 11".. أداء أسرع على الأجهزة الضعيفة

Advertisement

وأوضح التصميم والأبحاث في قسم ويندوز لدى مايكروسوفت، ماركوس آش، أن الشركة تتعامل مع هذا المشروع بوصفه تحدياً يشمل جميع مكونات النظام، بدءاً من تصميم واجهة المستخدم وصولاً إلى نواة النظام وبرامج التشغيل، بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن على الأجهزة ذات المواصفات المحدودة.وأضاف أن فرق التطوير تعمل بصورة متكاملة لتحليل مختلف سيناريوهات الاستخدام وقياس استهلاك الموارد، مع التركيز على تقليل البصمة التي يتركها النظام في الذاكرة، بما يسهم في تحسين الأداء العام.وأشار آش إلى أن مايكروسوفت تراجع أيضاً آليات التحميل المسبق للتطبيقات، وتحدد المدة المناسبة لبقائها في الذاكرة، بما يتيح تحرير الموارد عند انخفاض استخدام التطبيق أو عند الحاجة إلى توفير مساحة إضافية للنظام.ولفت إلى أن الشركة تعمل كذلك على تحسين تجربة المستخدم عند امتلاء الذاكرة، من خلال تسهيل تحديد التطبيقات غير الضرورية وإغلاقها، بما يخفف الضغط على النظام ويحافظ على سرعة استجابة الجهاز.وتأتي هذه الخطوات بعدما أشار رئيس قسم ويندوز في مايكروسوفت، بافان دافولوري، الأسبوع الماضي، إلى أن الشركة تعمل على تحسين أداء النظام على الأجهزة المزودة بذاكرة سعتها 8 جيجابايت، وهي الفئة التي تواجه بصورة متزايدة تحديات ناجمة عن ارتفاع استهلاك التطبيقات الحديثة للذاكرة.وتسعى مايكروسوفت، من خلال هذه التحسينات، إلى مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الذاكرة العشوائية، التي انعكست على أسعار الحواسيب والهواتف الذكية، إلى جانب تعزيز تنافسية أجهزة ويندوز أمام الحواسيب المنافسة التي تقدم أداءً جيداً بالمواصفات نفسها.ومن المتوقع أن تبدأ الشركة طرح تحسينات إدارة الذاكرة والأداء تدريجياً لمستخدمي ويندوز 11 قبل نهاية عام 2026، ضمن خطة أشمل لتطوير النظام ورفع كفاءته عبر مختلف فئات الأجهزة.