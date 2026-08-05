تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

تكنولوجيا وعلوم

خبر سار لمستخدمي "ويندوز 11".. أداء أسرع على الأجهزة الضعيفة

Lebanon 24
05-08-2026 | 11:00
A-
A+

خبر سار لمستخدمي ويندوز 11.. أداء أسرع على الأجهزة الضعيفة
خبر سار لمستخدمي ويندوز 11.. أداء أسرع على الأجهزة الضعيفة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكدت مايكروسوفت أنها تواصل العمل على تحسين أداء نظام ويندوز 11 على الأجهزة المزودة بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 8 غيغابايت، في إطار جهود تهدف إلى خفض استهلاك الذاكرة وتحسين سرعة استجابة النظام، على أن تبدأ هذه التحسينات بالوصول إلى المستخدمين قبل نهاية العام الجاري.
Advertisement

وأوضح نائب رئيس التصميم والأبحاث في قسم ويندوز لدى مايكروسوفت، ماركوس آش، أن الشركة تتعامل مع هذا المشروع بوصفه تحدياً يشمل جميع مكونات النظام، بدءاً من تصميم واجهة المستخدم وصولاً إلى نواة النظام وبرامج التشغيل، بهدف تحقيق أفضل أداء ممكن على الأجهزة ذات المواصفات المحدودة.

وأضاف أن فرق التطوير تعمل بصورة متكاملة لتحليل مختلف سيناريوهات الاستخدام وقياس استهلاك الموارد، مع التركيز على تقليل البصمة التي يتركها النظام في الذاكرة، بما يسهم في تحسين الأداء العام.

وأشار آش إلى أن مايكروسوفت تراجع أيضاً آليات التحميل المسبق للتطبيقات، وتحدد المدة المناسبة لبقائها في الذاكرة، بما يتيح تحرير الموارد عند انخفاض استخدام التطبيق أو عند الحاجة إلى توفير مساحة إضافية للنظام.

ولفت إلى أن الشركة تعمل كذلك على تحسين تجربة المستخدم عند امتلاء الذاكرة، من خلال تسهيل تحديد التطبيقات غير الضرورية وإغلاقها، بما يخفف الضغط على النظام ويحافظ على سرعة استجابة الجهاز.

وتأتي هذه الخطوات بعدما أشار رئيس قسم ويندوز في مايكروسوفت، بافان دافولوري، الأسبوع الماضي، إلى أن الشركة تعمل على تحسين أداء النظام على الأجهزة المزودة بذاكرة سعتها 8 جيجابايت، وهي الفئة التي تواجه بصورة متزايدة تحديات ناجمة عن ارتفاع استهلاك التطبيقات الحديثة للذاكرة.

وتسعى مايكروسوفت، من خلال هذه التحسينات، إلى مواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع أسعار الذاكرة العشوائية، التي انعكست على أسعار الحواسيب والهواتف الذكية، إلى جانب تعزيز تنافسية أجهزة ويندوز أمام الحواسيب المنافسة التي تقدم أداءً جيداً بالمواصفات نفسها.

ومن المتوقع أن تبدأ الشركة طرح تحسينات إدارة الذاكرة والأداء تدريجياً لمستخدمي ويندوز 11 قبل نهاية عام 2026، ضمن خطة أشمل لتطوير النظام ورفع كفاءته عبر مختلف فئات الأجهزة. (aitnews)
مواضيع ذات صلة
خطوات فعالة لاستعادة سرعة حاسوب "ويندوز 11"
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
خبر سار لمستخدمي الواقي الشمسي.. حل نهائي لأبرز عيوبه
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
إعدادات خفية في ويندوز 11
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24
من "مايكروسوفت".. تحديث مهم لـ"ويندوز 11"
lebanon 24
Lebanon24
05/08/2026 20:13:05 Lebanon 24 Lebanon 24

برامج التشغيل

مايكروسوفت

نائب رئيس

مايك روس

مايك رو

حسين ال

التركي

ويندوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تكنولوجيا وعلوم Lebanon 24
Lebanon24
12:20 | 2026-08-05
Lebanon24
08:00 | 2026-08-05
Lebanon24
06:19 | 2026-08-05
Lebanon24
04:29 | 2026-08-05
Lebanon24
02:56 | 2026-08-05
Lebanon24
01:52 | 2026-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24